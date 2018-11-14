В Европарламенте оценили достижения Украины за два года

Евродепутаты также указали на недочеты и назвали главные задачи для украинской власти

В Европейском парламенте похвалили Украину, которая на фоне российской агрессии смогла добиться значительных успехов в реформировании ряда сфер государства. Об этом говорится в докладе депутатов ЕП по итогам двух лет с момента подписания Соглашения об ассоциации с Украиной.

Отметим, Соглашение частично вступило в силу с 1 сентября 2014 года, а ее торговая часть, глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли, временно применялась с 1 января 2016 года. Но 11 июля 2017 года ЕС окончательно ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной.

Евродепутаты подчеркивают, что важные реформы были достигнуты Украиной в таких областях, как энергетика, здравоохранение, пенсионное обеспечение, образование, государственное управление и децентрализация, а также в сфере банковской и макроэкономической стабилизации.

Также европейские политики высоко оценили сотрудничество с Украиной в энергетическом секторе и призывают к продолжению реформ, особенно на рынке газа и электроэнергии.

"Поскольку страна играет решающую роль в европейской сети энергоснабжения, депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода "Северный поток – 2", поскольку это политический проект, представляющий угрозу для европейской энергетической безопасности". Поэтому они требуют отмены", – говорится в сообщении ЕП.

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Из проблемных вопросов евродепутаты отмечают борьбу с коррупцией и считают, что этот вопрос должен стать первоочередным перед украинскими властями. В то же время члены Европарламента сожалеют о том, что существующая судебная система по-прежнему остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой.

"Украина добилась прогресса на пути к европейской интеграции с важными достижениями в первый избирательный период после Революции достоинства. С момента подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году Украина сделала больше проевропейских реформ, чем за все предыдущие годы независимости. Широкое разочарование вызывает ухудшение социальных условий, продолжающаяся власть олигархов и сохранение коррупции в государственных учреждениях", – заявил докладчик евродепутат Майкл Галер.

Недавно во время визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель называла три главные реформы для Украины. Борьба с коррупцией, децентрализация и приватизация нужны Украине, считает канцлер.