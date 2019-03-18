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Порошенко рассказал, когда возобновятся переговоры о введении миротворцев на Донбасс

Сегодня, 23:33

По словам президента, в настоящее время большинство стран-членов ООН готовы вводить миротворческую миссию

Фото: twitter.com/poroshenko
Фото: twitter.com/poroshenko.
Порошенко рассказал, когда возобновятся переговоры о введении миротворцев на Донбасс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/00e/4da/5c900e4da0979.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/00e/4da/5c900e4da0979.jpg Политика По словам президента, в настоящее время большинство стран-членов ООН готовы вводить миротворческую миссию

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что после его победы на президентских выборах возобновятся переговоры о введении миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса.

"И сразу же после выборов президента, когда Путин вынужден будет обеспечить восстановление переговоров о реализации минских договоренностей и восстановление переговоров о восстановлении суверенитета Украины в Крыму, перейти для обсуждения в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций вопроса введения миссии миротворцев – в соответствии со стандартами ООН", - заявил Порошенко в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов.

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По словам, Порошенко в настоящее время большинство стран-членов ООН "готовы вводить миротворческую миссию, как необходимый составной компонент пакета безопасности для имплементации Минска".

Напомним, выступая на Генассамблее ООН 20 февраля, украинский президент Петр Порошенко призвал отправить на неподконтрольные украинскому правительству районы Донбасса специальную миссию ООН, которая поможет разработать варианты размещения миротворцев.

В то же время прошлой осенью глава МИД Германии Хайко Маас обещал, что Германия во время своего членства в Совете Безопасности ООН с 2019 года будет инициировать введение миротворцев на Донбасс

Мы также писали, что по подсчетам экспертов, чтобы дать Украине возможность вернуть контроль над временно оккупированными территориями, на них должны разместится не менее 20 тысяч миротворцев.

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Тег Россия, Донбасс, Порошенко, ООН, миротворцы, минские договоренности

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Источник:

Интерфакс-Украина

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