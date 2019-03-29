Порошенко рассказал о комнате, где ведет переговоры с руководством США и НАТО
В комнате есть связь со штаб-квартирой НАТО, с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Москва до 2014 года могла перехватывать телефонные разговоры между лидерами Украины и других стран.
"До 2014 года Москва имела возможность перехватывать разговоры, которые проводили по конфиденциальной связи, даже если они были не с Москвой. Разговоры с Беларусью, Казахстаном, разговоры с государствами – членами СНГ или теми, кто вышли из него. И если была установлена конфиденциальная связь советского образца, – она перехватывается и распечатывается Москвой", – рассказал глава государства в пятницу в эфире телеканала ICTV.
Порошенко познакомил журналистов с оборудованием ситуативной комнаты президента Украины, из которой он ведет переговоры с руководством США, НАТО, лидерами других стран.
По словам президента, в этом помещении установлено оборудование, которое позволяет ему вести телефонные переговоры по современной защищенной связи.
"Вся связь, которая здесь есть – это связь конфиденциальная. Это- установили наши турецкие коллеги… Это – исключительно для связи с Белым Домом, конфиденциальная связь с Государственным департаментом, правительством США", – сказал Порошенко.
Он также уточнил, что в комнате есть связь со штаб-квартирой НАТО, с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.
Порошенко добавил, что также "есть система шифрования конфиденциальной связи с Германией и рядом других европейских стран".
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что намерен созвать встречу в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия и Россия) после проведения президентских выборов, которые запланированы на 31 марта.
Напомним, "нормандский формат" переговоров существует с 2014 года для решения украинского конфликта, который начался после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.
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