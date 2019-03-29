Украина выбирает президента: главные обещания кандидатов 29 марта

Кандидаты обещали поддержать пенсионеров, дать дорогу молодежи и возродить Донбасс

Украина выбирает президента: главные обещания кандидатов 29 марта 2019-03-29T20:53:41+02:00 Политика Кандидаты обещали поддержать пенсионеров, дать дорогу молодежи и возродить Донбасс

Дать дорогу молодежи, вернуть и возродить оккупированные территории, поддержать пенсионеров. Сегодня последний день перед выборами, когда кандидаты в президенты еще могут повлиять на избирателей.

Новая украинская армия – основа надежности и безопасности государства – убежден Петр Порошенко. Говорит – прошедшие 5 лет были сложными. В 2014 получили армию разграбленной. Сейчас создали прочный фундамент для изменений. Следующие 5 лет – время воплощать их в жизнь.

"Именно на передовой, в последний раз я там был на позапрошлой неделе, четко понимаешь, потеряем государство – беда придет в каждый украинский дом. Для этого и защищаем, и отвоевываем каждый дом. За 5 лет мы с вами создали фундамент нашей собственной украинской хаты. Как называется этот фундамент – армия, язык, вера. Мы, украинцы, сумели создать армию, которая остановила агрессора, наши воины защищают не только Украину, не только суверенитет и территориальную целостность, они защищают всю европейскую цивилизацию ", – заявил Порошенко.

Будущее Украины – в руках молодежи. И именно нужна едва ли не самая большая поддержка – уверен Олег Ляшко. Сегодня политик на Черниговщине. На встречу с кандидатом пришли около 5000 человек. Ляшко утверждает – для того, чтобы преодолеть бедность и вернуть наших работников из-за рубежа, необходимо обеспечить украинцев рабочими местами дома. А еще платить достойную зарплату и гарантировать доступную и качественную медицину.

"Эти ребята, которые своим горбом, как ваши дети, всего в жизни пытаются добиться, честно пахая каждые день... Я иду в президенты, чтобы дать им шанс, дать возможность для развития и для того чтобы жить в стране. Нам нужен порядок, достаточно хаоса, достаточно бардака, достаточно унижаться по всему миру, унижать украинцев, и унижать нашу страну. Восстановление экономики, победа над бедностью, новые рабочие места, увеличение зарплат, справедливые пенсии, справедливые тарифы, честные цены на газ, на коммуналку, на лекарства. Мой приоритет на президентской должности – возвращение мира, территорий Крыма, Донбасса и победа в этой навязанной нам войне", – уверяет Ляшко.

Единение ради будущего. Около 30 000 человек сегодня собрала акция "Украина выбирает изменения" в поддержку Юлии Тимошенко. Она объединила мостом Киев, Мариуполь и Львов. Лидер "Батькивщины" уверена – главная задача для будущего президента – это благосостояние украинцев.

"Мы с вами поменяем все для того, чтобы никто и никогда больше не платил заработную плату в конвертах. Мы поменяем единый социальный взнос на персонифицированную пенсионную систему. Где не по остаточному принципу нашим пенсионерам будут платить зарплату, а как в нормальных европейских странах: каждый пенсионер будет иметь свой частный пенсионный счет в банке, на который всю жизнь будут перечисляться взносы. И ни у кого при выходе на пенсию ничего не надо будет просить, потому что у каждого будут свои пенсионные деньги", – заявила Тимошенко.

"Очень важно, чтоб президентом был человек, который принимает огромные вызовы, который понимает, как нам обеспечить мир, как нам сделать бурное экономическое развитие и как сделать так, чтоб каждый человек в нашей стране был счастлив, а не думал в тарифах, не думал о выживание, а думал о будущем в своей стране своих детей, своих внуков ", – заявил Сергей Тарута.

Миллион 300 тысяч "за". Столько голосов поддержки получила мирная инициатива Александра Вилкула. Подписи под документом волонтеры собирали по всей стране. Оппозиционер убежден – не меньше людей его поддержит и на выборах. На форуме в Харькове политик призвал украинцев обязательно прийти на выборы и защитить каждый голос.



"Прежде всего я быстро восстановлю мир. По счет поддержки промышленности и реинтеграции Донбасса подниму экономику. Это обеспечит реальное повышение заработных плат и пенсий. Снизим тарифы до экономически обоснованных, стабилизируем цены. У нас профессиональная команда. Мы объединил реальную оппозицию, и к нам продолжают присоединяться. Это наш путь к успеху. В это воскресенье на выборах мы сменим власть и построим сильную, мирную, богатую страну, в которой люди будут жить достойно. Это и есть задача, с которой я иду в президенты", – отметил Вилкул.

Напомним, в воскресенье, 31 марта 2019 года, в Украине проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки откроются в 8 утра и проработают до 20.00.

Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.

Журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.

Смотрите также на телеканале "Украина" спецвыпуски "Сегодня" в день выборов, 31 марта 2019 года.

Отметим, ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Напомним также, что в пятницу, 29 марта – последний день, когда кандидаты могут раздавать обещания. 30 марта в Украине так называемый "день тишины", агитация любыми способами запрещена.

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