Порошенко о "нормандской встрече" после выборов: Будет большим разочарованием для Путина
По словам президента, такие переговоры проходят при координации с США
Президент Петр Порошенко намерен созвать встречу в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия и Россия) после проведения президентских выборов, которые запланированы на 31 марта.
Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
"Это будет очень большим разочарованием для [президента РФ Владимира] Путина, что мы сразу же после президентских выборов проведем заседание "нормандского формата", которое будет посвящено решению Совета Безопасности ООН о "голубых касках" и об утверждении крымской платформы по возвращению украинского суверенитета над Крымским полуостровом", – заявил Порошенко.
Глава государства добавил, что попытки России через элементы гибридной агрессии раскачать ситуацию внутри страны провалились.
По его словам, переговоры в "нормандской формате" проходят при абсолютной координации с США. Он отметил, что этот формат предусматривает вовлеченность не только Франции и Германии.
"Это формат Европейского Союза, включая Британию. И на сегодняшний день этот формат является абсолютно эффективным", – цитирует Порошенко его пресс-служба.
Напомним, "нормандский формат" переговоров существует с 2014 года для решения украинского конфликта, который начался после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.
Ранее Порошенко заявил, что на сегодня цена военной агрессии кого бы то ни было в отношении Украины будет выше, чем в 2014 году.
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