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Порошенко о "нормандской встрече" после выборов: Будет большим разочарованием для Путина

Сегодня, 21:07

По словам президента, такие переговоры проходят при координации с США

Фото: president.gov.ua
Порошенко о "нормандской встрече" после выборов: Будет большим разочарованием для Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e6b/c77/5c9e6bc77564f.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e6b/c77/5c9e6bc77564f.jpeg Донбасс По словам президента, такие переговоры проходят при координации с США

Президент Петр Порошенко намерен созвать встречу в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия и Россия) после проведения президентских выборов, которые запланированы на 31 марта.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Это будет очень большим разочарованием для [президента РФ Владимира] Путина, что мы сразу же после президентских выборов проведем заседание "нормандского формата", которое будет посвящено решению Совета Безопасности ООН о "голубых касках" и об утверждении крымской платформы по возвращению украинского суверенитета над Крымским полуостровом", – заявил Порошенко.

Глава государства добавил, что попытки России через элементы гибридной агрессии раскачать ситуацию внутри страны провалились.

По его словам, переговоры в "нормандской формате" проходят при абсолютной координации с США. Он отметил, что этот формат предусматривает вовлеченность не только Франции и Германии.

"Это формат Европейского Союза, включая Британию. И на сегодняшний день этот формат является абсолютно эффективным", – цитирует Порошенко его пресс-служба.

Напомним, "нормандский формат" переговоров существует с 2014 года для решения украинского конфликта, который начался после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.

Ранее Порошенко заявил, что на сегодня цена военной агрессии кого бы то ни было в отношении Украины будет выше, чем в 2014 году.

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Тег переговоры, Донбасс, Порошенко, нормандская четверка, нормандский формат

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