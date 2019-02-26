Порошенко рассказал о стратегии противостояния России

Киев будет не только рассчитывать на международную поддержку, но и пытаться усиливать свою оборону

Порошенко рассказал о стратегии противостояния России 2019-02-26T10:32:00+02:00 Политика Киев будет не только рассчитывать на международную поддержку, но и пытаться усиливать свою оборону

Президент Петр Порошенко озвучил основные пункты стратегии Украины по противостоянию российской агрессии, которая включает в себя как санкционное давление Запада, так и наращивание собственных возможностей государства. Об этом он сказал на открытии оперативно-стратегического сбора руководящего состава Вооруженных сил.

По его словам, стратегия дальнейшего противостояния агрессии РФ должна основываться на системном и комплексном реагировании на угрозы:

внутреннее усиление Украины, консолидация сил внутри государства за счет проведения эффективной социальной и экономической политики, преодоление бедности;

налаживание и поддержание взаимодействия с партнерами на всех международных площадках и координации стратегических коммуникаций;

внедрение международных мониторинговых инструментов для контроля ситуации безопасности, особенно в регионах Черного и Азовского морей;

активная дипломатия с акцентом на формирование механизма воздействия на агрессора;

наращивание международных санкций, способных убедить агрессора в нецелесообразности обострения ситуации;

жесткая и активная оборона, которая лишает смысла наступательных действий противника;

дальнейшее наращивание оборонного потенциала государства.

На данном мероприятии Порошенко заявлял об угрозе полномасштабной войны с Россией. Он рассказал о серьезном наращивании российских войск у границ Украины, а также заверил, что и украинские военные не сидят на месте и проведена серьезная работа по укреплению армии для отражения возможной атаки.

Кроме того, глава государства отметил и продолжающуюся милитаризацию оккупированного Россией Крыма, где сосредоточены более 30 тысяч военных, внушительные морские силы и ракеты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко рассказал о стратегии противостояния России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.