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Порошенко рассказал о стратегии противостояния России

Сегодня, 10:32

Киев будет не только рассчитывать на международную поддержку, но и пытаться усиливать свою оборону

Порошенко рассказал о стратегии противостояния России Политика Киев будет не только рассчитывать на международную поддержку, но и пытаться усиливать свою оборону

Президент Петр Порошенко озвучил основные пункты стратегии Украины по противостоянию российской агрессии, которая включает в себя как санкционное давление Запада, так и наращивание собственных возможностей государства. Об этом он сказал на открытии оперативно-стратегического сбора руководящего состава Вооруженных сил.

По его словам, стратегия дальнейшего противостояния агрессии РФ должна основываться на системном и комплексном реагировании на угрозы:

  • внутреннее усиление Украины, консолидация сил внутри государства за счет проведения эффективной социальной и экономической политики, преодоление бедности;
  • налаживание и поддержание взаимодействия с партнерами на всех международных площадках и координации стратегических коммуникаций;
  • внедрение международных мониторинговых инструментов для контроля ситуации безопасности, особенно в регионах Черного и Азовского морей;
  • активная дипломатия с акцентом на формирование механизма воздействия на агрессора;
  • наращивание международных санкций, способных убедить агрессора в нецелесообразности обострения ситуации;
  • жесткая и активная оборона, которая лишает смысла наступательных действий противника;
  • дальнейшее наращивание оборонного потенциала государства.

На данном мероприятии Порошенко заявлял об угрозе полномасштабной войны с Россией. Он рассказал о серьезном наращивании российских войск у границ Украины, а также заверил, что и украинские военные не сидят на месте и проведена серьезная работа по укреплению армии для отражения возможной атаки.

Кроме того, глава государства отметил и продолжающуюся милитаризацию оккупированного Россией Крыма, где сосредоточены более 30 тысяч военных, внушительные морские силы и ракеты.

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Тег Россия, Порошенко, стратегия

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