Порошенко рассказал о стратегии противостояния России
Киев будет не только рассчитывать на международную поддержку, но и пытаться усиливать свою оборону
Президент Петр Порошенко озвучил основные пункты стратегии Украины по противостоянию российской агрессии, которая включает в себя как санкционное давление Запада, так и наращивание собственных возможностей государства. Об этом он сказал на открытии оперативно-стратегического сбора руководящего состава Вооруженных сил.
По его словам, стратегия дальнейшего противостояния агрессии РФ должна основываться на системном и комплексном реагировании на угрозы:
- внутреннее усиление Украины, консолидация сил внутри государства за счет проведения эффективной социальной и экономической политики, преодоление бедности;
- налаживание и поддержание взаимодействия с партнерами на всех международных площадках и координации стратегических коммуникаций;
- внедрение международных мониторинговых инструментов для контроля ситуации безопасности, особенно в регионах Черного и Азовского морей;
- активная дипломатия с акцентом на формирование механизма воздействия на агрессора;
- наращивание международных санкций, способных убедить агрессора в нецелесообразности обострения ситуации;
- жесткая и активная оборона, которая лишает смысла наступательных действий противника;
- дальнейшее наращивание оборонного потенциала государства.
На данном мероприятии Порошенко заявлял об угрозе полномасштабной войны с Россией. Он рассказал о серьезном наращивании российских войск у границ Украины, а также заверил, что и украинские военные не сидят на месте и проведена серьезная работа по укреплению армии для отражения возможной атаки.
Кроме того, глава государства отметил и продолжающуюся милитаризацию оккупированного Россией Крыма, где сосредоточены более 30 тысяч военных, внушительные морские силы и ракеты.
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