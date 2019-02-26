Россия продолжает милитаризацию Черноморского региона – Порошенко

В Крыму РФ создала мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты

Фото: president.gov.ua

Россия продолжает милитаризацию Черноморского региона – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/451/c00/5c7451c0071cd.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/451/c00/5c7451c0071cd.jpeg 2019-02-26T10:09:00+02:00 Политика В Крыму РФ создала мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты

Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"В Крыму РФ создала мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 000 военных. Формируются и развиваются ракетные части, оснащенные "Искандер", - заявил он.

Также, по словам Порошенко, на Юго-Западном стратегическом направлении Восьмая общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя армейскими корпусами РФ, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"На Западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО", - сообщил Порошенко.

По словам президента, Россия никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем.

"Агрессор разворачивает новые воинские соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для возможного вторжения", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко не исключает варианта масштабного военного вторжения России в Украину, о чем свидетельствует наращивание войск вблизи границы.

Отметим, что вблизи украинской границе Россия сосредоточила огромное количество войск, о чем, конечно же, известно украинскому военному командованию. Так, начальник Генерального штаба Виктор Муженко отмечал, что угроза российского вторжения сегодня самая высокая с 2014 года. Спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, отметил он. По его данным, с середины сентября более чем в два раза увеличилось количество танков на расстоянии в 18 км от украинской границы.

В свою очередь командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что Украина готова отразить наступление России. Он напомнил, что у России только на Донбассе более 400 танков, однако у украинской армии появилось современное высокоточное оружие.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия продолжает милитаризацию Черноморского региона – Порошенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.