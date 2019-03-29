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Порошенко рассказал о своем первом решении на посту президента в случае победы на выборах

Сегодня, 23:43

Если Порошенко победит на выборах, то он сосредоточится на решении мирного вопроса на Донбассе

Петр Порошенко
Петр Порошенко.
Порошенко рассказал о своем первом решении на посту президента в случае победы на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d29/f45/5c9d29f4505c9.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d29/f45/5c9d29f4505c9.jpeg Политика Если Порошенко победит на выборах, то он сосредоточится на решении мирного вопроса на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, над решением какого вопроса сконцентрируется в случае победы на выборах. По его словам, он сосредоточится на решении мирного вопроса на Донбассе. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот на телеканале "Украина".

"Я бы сказал, что это не самое первое, а самое главное решение – это реформа мира. Именно над этим будут сконцентрированы мои усилия с первых дней второй каденции и пребывания на посту президента. Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне, а в Москве, но мы сможем провести решение о введении миротворцев на Донбасс, "голубых касок". Мы сможем обеспечить выполнение Минских договоренностей, включая выдавливание оккупационных российских войск с территории Донбасса, тяжелой техники и артиллерии, сможем разоружить незаконные формирования и обеспечить передачу под контроль Украины утраченного участка границ", – заявил Порошенко.

Президент также добавил, что мы сможем этого добиться благодаря мощной поддержке стран мирового сообщества.

Напомним, в день выборов, 31 марта, в эфире телеканала "Украина" в 20:00 стартует четырехчасовой марафон ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот.

Во время эфира с 20:00 до 24:00 запланирован ряд прямых включений из штабов кандидатов в президенты, в частности Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Владимира Зеленского, Александра Вилкула, Олега Ляшко, и непосредственно из Центральной избирательной комиссии.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что намерен созвать встречу в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия и Россия) после проведения президентских выборов, которые запланированы на 31 марта.

Напомним, "нормандский формат" переговоров существует с 2014 года для решения украинского конфликта, который начался после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.

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Тег выборы, Порошенко, выборы президента, президент Украины, выборы президента Украины

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