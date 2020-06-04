Порошенко разрешили принудительно привести на допрос в ГБР

Суд разрешил принудительный привод пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщили в ГБР

Политика вызывают к следователю в качестве свидетеля на 10 июня в 11:00 по адресу ул. Симона Петлюры, д. 15.

"4 июня 2020 года Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко П.А. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что точно на такую же дату и время Порошенко назначен допрос по делу из-за записи разговора с Байденом. Следователи исследуют обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и должностных лиц иностранных государств.

Что касается "дела картин", то недавно случился скандал. Экс-президент был вызван в ГБР на 26 мая, но в этот день Порошенко вместо допроса пришел в музей, где выставил свои картина, которые и фигурируют в уголовном производстве.

Однако на этом история на закончилась. Силовики отправились вручать повестку лично. Сотрудники ГБР приехали на выставку и выломали дверь, но Порошенко там не обнаружили, вручив уведомление о вызове на допрос его жене.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

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