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Порошенко: Российская агрессия нанесла очень сильный удар по экономике Украины

Сегодня, 16:55

По словам Порошенко, Путин надеялся на прекращение работы украинских предприятий

Фото: president.gov.ua
Порошенко: Российская агрессия нанесла очень сильный удар по экономике Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/509/8ca/5c75098ca4de6.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/509/8ca/5c75098ca4de6.jpeg Политика По словам Порошенко, Путин надеялся на прекращение работы украинских предприятий

Президент РФ Владимир Путин надеялся, что закрытие Россией рынков для украинских товаров приведет к остановке предприятий и беспорядкам в Украине. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Николаевской области. 

Порошенко подчеркнул, что российская агрессия нанесла очень сильный удар по экономике Украины.

"Это не только сама война, из-за которой мы потеряли едва ли не четверть промышленного потенциала страны. Когда Россия не просто оккупировала Донбасс, а порезала заводы на металлолом, а то оборудование, которое могла, вывезла к себе в Россию. Это и закрытие Россией рынков для украинских товаров – каждое из николаевских предприятий хорошо это на себе ощутило, включая и "Зорю" – "Машпроект", где были полностью обрезаны все контракты с "Газпромом". Это и блокада транзита через территорию Российской Федерации на страны Азии – Казахстан, Кыргызстан, Китай", – сказал Порошенко.

По словам президента, Путин надеялся, что прекращение торговли и остановка работы украинских предприятий приведут к беспорядку и протестам в Украине.

"План Путина был очень нехитрый: нет продаж продукции – остановятся предприятия. Остановятся предприятия – люди будут выброшены за фабричные ворота. Люди без работы – начнутся протесты. Начнутся протесты – власть упадет. А новая власть на коленях приползет извиняться", – подчеркнул он.

"Но мы выстояли. Мы с вами нашли альтернативу в виде рынков Евросоюза. Мы вывели экономику из кризиса. Компенсировали значительную часть потерь. Наполнили золотовалютные резервы, снизили инфляцию. Обеспечили макроэкономическую стабильность, очистили банковскую сферу", – заявил глава государства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД). 

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. Приостановила действие Договора и Москва.

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Тег Путин, Порошенко, агрессия

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко: Российская агрессия нанесла очень сильный удар по экономике Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

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