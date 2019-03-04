Порошенко: Российская агрессия нанесла очень сильный удар по экономике Украины
По словам Порошенко, Путин надеялся на прекращение работы украинских предприятий
Президент РФ Владимир Путин надеялся, что закрытие Россией рынков для украинских товаров приведет к остановке предприятий и беспорядкам в Украине. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Николаевской области.
Порошенко подчеркнул, что российская агрессия нанесла очень сильный удар по экономике Украины.
"Это не только сама война, из-за которой мы потеряли едва ли не четверть промышленного потенциала страны. Когда Россия не просто оккупировала Донбасс, а порезала заводы на металлолом, а то оборудование, которое могла, вывезла к себе в Россию. Это и закрытие Россией рынков для украинских товаров – каждое из николаевских предприятий хорошо это на себе ощутило, включая и "Зорю" – "Машпроект", где были полностью обрезаны все контракты с "Газпромом". Это и блокада транзита через территорию Российской Федерации на страны Азии – Казахстан, Кыргызстан, Китай", – сказал Порошенко.
По словам президента, Путин надеялся, что прекращение торговли и остановка работы украинских предприятий приведут к беспорядку и протестам в Украине.
"План Путина был очень нехитрый: нет продаж продукции – остановятся предприятия. Остановятся предприятия – люди будут выброшены за фабричные ворота. Люди без работы – начнутся протесты. Начнутся протесты – власть упадет. А новая власть на коленях приползет извиняться", – подчеркнул он.
"Но мы выстояли. Мы с вами нашли альтернативу в виде рынков Евросоюза. Мы вывели экономику из кризиса. Компенсировали значительную часть потерь. Наполнили золотовалютные резервы, снизили инфляцию. Обеспечили макроэкономическую стабильность, очистили банковскую сферу", – заявил глава государства.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД).
Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. Приостановила действие Договора и Москва.
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