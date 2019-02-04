США приостановили выполнение обязательств по ракетному договору из-за нарушений РФ – Помпео

США готовы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями

Фото из открытых источников.

США приостановили выполнение обязательств по ракетному договору из-за нарушений РФ – Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3f5/e76/5c53f5e7654be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3f5/e76/5c53f5e7654be.jpg 2019-02-04T08:43:00+02:00 Политика США готовы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями

США готовы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, союзников и партнеров; поддается проверке и исполнению (...) Соединенные Штаты готовы участвовать с Россией в переговорах по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", - говорится в заявлении Помпео, которое распространил Госдеп США.

Кроме того, Помпео отметил, что США выйдут из ДРСМД через шесть месяцев в соответствии со 15 статьей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В подтверждение – США предоставили России и другим участникам договора официальные уведомления.

"В соответствии с международными юридическими нормами, США приостановили выполнение своих обязательств по ДРСМД в ответ на допущенные Россией нарушения. Решение вступает в силу сегодня", – говорится в его заявлении.

Далее он пояснил, что договор прекратит своё существование, если за остающиеся шесть месяцев "РФ не вернётся к его выполнению и не уничтожит ракеты 9М729, их пусковые установки и связанное с ними оборудование".

Ранее США обвинили Россию в разработке, производстве и разворачивании четырех дивизионов ракет 9М729, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

При этом, немецкие политики считают, что Россия должна передислоцировать пусковые комплексы для ракет 9М729.

Также мы сообщали, что союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД) и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в заявлении президента Дональда Трампа.

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