Порошенко: Российской базы в Севастополе точно больше не будет

Сегодня, 10:24

Глава государства сделал громкое заявление о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму

Черноморский флот РФ в Крыму. Фото: facebook.com/chf
Черноморский флот РФ в Крыму. Фото: facebook.com/chf

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что после деоккупации аннексированного Крыма российской военной базы в Севастополе не будет. Об этом он сказал во время своего выступления в Раде с посланием к депутатам.

По его словам, изменения в Конституцию позволят законодательно запретить использование украинских военных баз иностранными войсками.

"Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая разрешает базирование Черноморского флота РФ в Украине. И после того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет", – сказал Порошенко.

Как мы писали, в тексте президентского законопроекта идет речь всего о пяти изменениях в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях.

Кроме того, если депутаты поддержат законопроект, то из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.

Напомним, на сегодняшний день в связи с российской оккупацией Крыма украинский флот расположен в Одессе.
Рада, Крым, Порошенко, Черноморский флот, база, послание

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Источник:

"Сегодня"

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