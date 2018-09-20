Порошенко: Российской базы в Севастополе точно больше не будет

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что после деоккупации аннексированного Крыма российской военной базы в Севастополе не будет. Об этом он сказал во время своего выступления в Раде с посланием к депутатам.

По его словам, изменения в Конституцию позволят законодательно запретить использование украинских военных баз иностранными войсками.

"Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая разрешает базирование Черноморского флота РФ в Украине. И после того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет", – сказал Порошенко.

Как мы писали, в тексте президентского законопроекта идет речь всего о пяти изменениях в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях.

Кроме того, если депутаты поддержат законопроект, то из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.

Напомним, на сегодняшний день в связи с российской оккупацией Крыма украинский флот расположен в Одессе.