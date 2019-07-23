Порошенко снова вызвали на допрос

Пятого президента Украины повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля

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Государственное бюро расследований снова вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, – сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", – говорится в сообщении.

Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 17 июля, но он не появился.

Напомним, что допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в режиме видеоконференции в феврале 2019 года в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича длился около часа.

При этом тогдашний глава государства успел предоставить суду свидетельские показания по ряду вопросов. В частности, Порошенко рассказал, что так называемый "референдум о независимости" в Крыму в 2014 году не объявлялся, а манипуляции с датами референдума "свидетельствуют о поспешности и незаконности действий российских властей, которые таким образом пытались легализировать действия РФ".

Кроме того, Порошенко рассказал, как в феврале 2014 года посещал Крым в статусе народного депутата Украины для того, чтобы попытаться мирным путем урегулировать нараставший конфликт на полуострове.

Пятый президент Украины подтвердил, что видел во время своей поездки в Крыму военнослужащих России "в зеленой форме" и рассматривает переброс российских войск в Крым без согласования с Украиной как агрессию и аннексию суверенной территории страны.

Также Порошенко рассказал, как на тот момент председатель Верховной Рады Александр Турчинов стал и.о. президента в 2014 году. Глава государство указал, что такое решение было принято в связи с отсутствием связи с Януковичем в тот момент, отсутствием президента на рабочем месте и "потерей управления страной".

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