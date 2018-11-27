Порошенко созвонился с Помпео: стало известно, о чем был разговор

Глава государства переговорил с американским дипломатом на фоне последних событий с нападением России

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает пресс-служба главы государства.

Украинский лидер рассказал американскому дипломату о совершенном Россией нападении на украинские корабли в Азовском море. Также они обсудили ответные шаги Украины, в частности введение военного положения.

Порошенко отметил, что такие противоправные действия России являются абсолютно неприемлемыми и должны получить жесткую реакцию международного сообщества, в том числе усиление санкций против РФ.

Президент Украины и госсекретарь США скоординировали шаги для дальнейшего противодействия российской агрессии против Украины, в том числе в районе Керченского пролива.

Накануне, Госдеп США призвал Путина и Порошенко участвовать в урегулировании ситуации в Керченском проливе. Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность" в связи с произошедшим в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко выдал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.