Госдеп США призвал Путина и Порошенко участвовать в урегулировании ситуации в Керченском проливе

Стороны призывают проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства и обязанности

Соединенные Штаты призывают российского президента Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко напрямую участвовать в урегулировании ситуации в Керченском проливе. Об этом говорится в распространенном в понедельник Госдепартаментом США заявлении госсекретаря Майкла Помпео, – передает ТАСС.

"Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства и обязанности. Мы призываем президентов Порошенко и Путина напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации. В этой связи мы вновь заявляем о нашей поддержке формата "нормандской четверки", – отметил глава американской дипломатии.

Он добавил, что "Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность" в связи с произошедшим в Керченском проливе.

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Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже президент Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Также мы писали, что сегодня состоялось внеочередное заседание Совета безопасности ООН в связи с российской агрессией в Азовском море. Большинством голосов Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией повестку экстренного заседания. Семью голосами "против" при четырех "за" и таком же количестве воздержавшихся членов Совбеза российское предложение не было принято.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.