Порошенко: "У меня две плохие новости для Путина"

Сегодня, 13:41

Президент дал понять, что выборы в Украине отменять не будут

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Российский президент никогда не будет решать, кто будет украинским президентом. Об этом в интервью Sky News сообщил глава украинского государства Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

"У меня две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ", – подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что уверен и доверяет украинскому народу.

"Вторая: если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете кто это? Это Путин", – добавил президент.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катеракоторые выходили из Керченского пролива. Ранения получили шестеро украинских военных. На этом фоне 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины на срок 30 дней. Также парламент назначил выборы президента на 31 марта 2019 года.

Читайте на сайте "Сегодня" больше о военной положении в Украине: "Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн".
выборы, Путин, Порошенко, военное положение

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