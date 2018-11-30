Порошенко: "У меня две плохие новости для Путина"

Президент дал понять, что выборы в Украине отменять не будут

Российский президент никогда не будет решать, кто будет украинским президентом. Об этом в интервью Sky News сообщил глава украинского государства Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

"У меня две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ", – подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что уверен и доверяет украинскому народу.

"Вторая: если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете кто это? Это Путин", – добавил президент.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Ранения получили шестеро украинских военных. На этом фоне 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины на срок 30 дней. Также парламент назначил выборы президента на 31 марта 2019 года.

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