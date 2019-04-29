Порошенко: Украина защитит свои достижения за последние пять лет

Глава государства подчеркнул, что нужно всегда верить в победу









Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко и сыном Михаилом приняли участие в праздничных действах "Воскресение объединяет". Праздничные пасхальные мероприятия состоялись во Львове в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого.

Президент с супругой также приняли участие в праздничном молебне в храме Святой Софии и установили свечи.

"Очень важными источником украинского национального духа является вера в счастливое будущее нашего государства, нашей церкви и нашего народа. На Львовщине, в Галичине никогда не теряли веры в победу. Мы точно не сдадим ничего, что было завоевано за последние пять лет", – сказал Президент. Он также отметил, что сегодняшние встречи во Львове является залогом того, что мы защитим наши достижения и продолжим наше движение вперед. "Мы с Божьей помощью, с молитвой точно будем работать на то, чтобы наше государство двигалась в Европу", – отметил Петр Порошенко.

После посещения храма глава государства с супругой присоединились к участникам праздника "Воскресение объединяет". Петр Порошенко поздравил львовян с Пасхальными праздниками и поблагодарил Львовщину за поддержку. Он отметил, что на второй день после Пасхи традиционно отмечают еще один праздник – поливальный понедельник, и сегодня собралось много людей несмотря на дождливую погоду. "Здесь собралось большое количество людей, которые сегодня празднуют Великий понедельник. Празднуют светлое Воскресение Христово. Что такое Воскресение? Это вера в победу жизни над смертью. Вера в победу добра над злом. И мы так же верим все, что добро в Украине победит. И никто и никогда не отнимет у украинцев чувство собственного достоинства, возрождение государства, возрождение нации, которые с огромными жертвами мы достигли за последнее пять лет", - сказал Петр Порошенко.

По словам главы государства, это стало возможным только благодаря поддержке украинцев, мощному доверию, которое было команде Президента все эти пять лет. Он отметил, что из Львова получил огромную поддержку на этих выборах: "800 тыс жителей Львовской области проголосовали за меня и мою команду. И я сегодня здесь, чтобы поблагодарить каждого из вас. Я очень ценю это доверие".

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Президент поблагодарил львовян за единство. "Это огромная сила. Вместе нас больше 45 млн украинцев, которые верят в светлое европейское будущее нашего государства. И мы будем делать все возможное для того, чтобы на нашу сторону привлечь больше людей", – сказал он.

"Мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить наши достижения. А нам есть что защищать ", – подчеркнул глава государства.

Он отметил: "Нам совместно надо защитить нашу армию. Нам совместно надо защитить нашу церковь. Нам совместно надо защитить наш язык".

Президент отметил важность того, как Верховная Рада отреагировала на его призыв принять закон об украинском языке.

Также он подчеркнул важность защитить другие реформы, начатые в стране: децентрализацию, прозрачность государственных закупок, инвестиционный климат. "Мы защитим все, что мы достигли огромным трудом. И не дадим никому украсть у нас эти достижения", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Мы будем совместно бок о бок двигать Украину дальше в Европу. И единство львовян, единство Галичины, единство Украины и украинцев является надежным залогом для этого", – подчеркнул он.

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"В эти светлые пасхальные дни я хочу сказать, что сегодня Господь с Украиной. Господь видит и нам поможет. И мы своим единством сегодня точно защитим Украину ", – убежден президент.

Также глава государства подчеркнул, что нужно всегда верить в победу: "Мы точно победим и у меня нет по этому поводу никакого сомнения".

Президент также поблагодарил львовян, что они не поверили лжи и российский сценарий лжи провалился. "Я благодарю, что украинский народ подарил мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации эти пять лет", – отметил он.

Петр Порошенко поблагодарил свою жену Марину, которая поддерживала его все пять лет на посту Президента. "Это лучшая Первая леди. Я ее очень люблю. Мне очень повезло с Мариной и без ее поддержки точно ничего бы не было", – сказал он.

"Не теряйте веры в победу. Не теряйте веры в Украину. Не теряйте веры в нашу армию. Не теряйте веры в нашу веру и в наш язык. Потому что это тот государственный фундамент, который позволит нам преодолеть бедность, войти в Европу, защитить ее через членство в НАТО, и вывести Украину в такое место, которое она по-настоящему заслуживает – лучшей европейской страны", - подчеркнул Петр Порошенко и добавил, что очень любит Украину и украинский народ.

Ранее во Львове Петр Порошенко почтил память погибших Героев Небесной Сотни и украинских военных. Украинский лидер вместе со своей супругой и сыном прибыли на львовское кладбище, чтобы почтить память украинцев, отдавших жизнь, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в боях с российским агрессором.

Как мы писали, Петр Порошенко поздравил генерал-майора ВСУ Андрея Ковальчука с днем рождения. По его словам, генерал имеет столько боевого опыта, что его хватит на несколько успешных военных карьер. Президент отметил, что Ковальчук – пример для украинских воинов и повод для гордости ВСУ.

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