Порошенко во Львове почтил память погибших майдановцев и военных

Вместе с главой государства были его супруга и сын – они возложили цветы к могиле героев-украинцев













Президент Петр Порошенко, который на днях встречался с участниками "Игр непокоренных", отправился во Львов, где почтил память погибших Героев Небесной Сотни и украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Украинский лидер вместе со своей супругой и сыном прибыли на львовское кладбище, чтобы почтить память украинцев, отдавших жизнь, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в боях с российским агрессором.

Президентская чета также почтила память генерала Сергея Кульчицкого и полковника Андрея Соколенко, которые похоронены на этом кладбище. Состоялась поминальная панихида по погибшим украинским воинам. Прозвучал государственный гимн Украины, после чего военные салютовали выстрелами в честь погибших героев.

Как мы писали, Петр Порошенко поздравил генерал-майора ВСУ Андрея Ковальчука с днем рождения. По его словам, генерал имеет столько боевого опыта, что его хватит на несколько успешных военных карьер. Президент отметил, что Ковальчук – пример для украинских воинов и повод для гордости ВСУ.

Также на днях в Украине вспоминали о 33 годовщине катастрофы в Чернобыле. Порошенко и Зеленский высказались о годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.

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