Порошенко уволил начальника СБУ по Сумской области
Владислава Косинского глава государства назначал на эту должность в 2017 году
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №72 об увольнении начальника Службы безопасности по Сумской области. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Освободить Косинского Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", – говорится в тексте указа.
Напомним, Косинского президент назначил на эту должность в феврале 2017 года. Тогда он сменил на этой должности Юрий Гончарова. Кроме Косинского были назначены еще пять начальников управлений СБУ в пяти областях и глава департамента контрразведки СБУ. Читайте подробней о кадровых перестановках от Порошенко.
Вчера, 12 марта, Порошенко назначил ответственного в СНБО за перевооружение армии. Теперь заместителем Турчинова стал замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос. Он сменил на этой должности недавно уволенного из-за коррупционного скандала в "Укроборонпроме" Олега Гладковского.
Также стало известно о планах Порошенко снять губернатора Полтавской области с должности. Президент во время форума в Киеве "От энергоэффективности к энергонезависимости" заявил, что к Валерию Головко есть претензии от национального антикоррупционного бюро.
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