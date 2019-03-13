Порошенко уволил начальника СБУ по Сумской области

Владислава Косинского глава государства назначал на эту должность в 2017 году

Фото: president.gov.ua

Порошенко уволил начальника СБУ по Сумской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e8/538/5c88e85384bbb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e8/538/5c88e85384bbb.jpg 2019-03-13T13:27:41+02:00 Политика Владислава Косинского глава государства назначал на эту должность в 2017 году

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №72 об увольнении начальника Службы безопасности по Сумской области. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Освободить Косинского Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", – говорится в тексте указа.

Напомним, Косинского президент назначил на эту должность в феврале 2017 года. Тогда он сменил на этой должности Юрий Гончарова. Кроме Косинского были назначены еще пять начальников управлений СБУ в пяти областях и глава департамента контрразведки СБУ. Читайте подробней о кадровых перестановках от Порошенко.

Вчера, 12 марта, Порошенко назначил ответственного в СНБО за перевооружение армии. Теперь заместителем Турчинова стал замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос. Он сменил на этой должности недавно уволенного из-за коррупционного скандала в "Укроборонпроме" Олега Гладковского.

Также стало известно о планах Порошенко снять губернатора Полтавской области с должности. Президент во время форума в Киеве "От энергоэффективности к энергонезависимости" заявил, что к Валерию Головко есть претензии от национального антикоррупционного бюро.

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