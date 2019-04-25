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Порошенко уволил посла Украины в одной из соседних стран

Сегодня, 20:31

Президент снял с Ивана Гнатишина полномочия посла в Республике Молдова

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Спустя несколько месяцев после того, как молдавский президент Игорь Додон отказался встречаться со своим украинским коллегой во время его визита в Молдову, Петр Порошенко уволил главу дипломатической миссии в этом постсоветском государстве.

Соответствующий указ №168/2019 был опубликованном на сайте главы государства вечером 25 апреля.

"Освободить Гнатишина Ивана Николаевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова", – говорится в тексте документа.

Причина такого решения главы государства либо кандидатуры на должность посла пока что остаются неизвестными.

Иван Гнатишин является многолетним сотрудником Министерства иностранных дел Украины, куда он попал в 1996 году, когда его назначили послом в Молдове, но спустя четыре года был снят с должности. С тех пор он занимал различные должности во внешнеполитическом ведомстве, в том числе посла в Словении и замглавы МИД.

Дипмиссию в Молдове он возглавлял с 2015 года.

Напомним, что президент Молдовы стал одним из многих иностранных лидеров, которые поздравили Владимира Зеленского с фактической победой на выборах президента Украины.

Также, как мы уже писали об отстранении Додона от исполнения обязанностей президента Молдовы. Таким образом, парламент обошел необходимость утверждения главой государства министров, которых он назначать не хотел.

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Тег Молдова, кишинев, посол, Посол Украины, посольство Украины

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