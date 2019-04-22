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Президент Молдовы поздравил Зеленского и надеется на скорую встречу

Сегодня, 12:25

Игорь Додон пожелал победителю президентской гонки в Украине свершения его целей и процветания стране

Фото: Getty Images

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил фактического победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, выразив надежду на скорую встречу.

"Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента Украины и добрые пожелания больших успехов и удачи в реализации поставленных целей", – приводит слова молдавского лидера его пресс-служба.

Додон выразил уверенность в том, что работа Зеленского послужит дальнейшему процветанию Украины "во имя и на благо ее трудолюбивого народа", а также пожелал ему крепкого здоровья, новых свершений и побед.

"Выражаю надежду, что многовековые добрососедские, дружеские отношения между нашими странами и народами, основанные на конструктивном сотрудничестве и взаимопонимании, будут и впредь успешно развиваться и укрепляться. В этом контексте, надеюсь, что в скором времени у нас появится возможность встретиться и комплексно обсудить повестку дня двусторонних отношений", — добавил молдавский президент.

Напомним, что по факту на данный момент ЦИК обработала 97,41% протоколов. Согласно подсчету 17 987 349 голосов, Зеленский получает 73,15% поддержки, тогда как его соперник – действующий глава государства Петр Порошенко - 24,52%.

Мы также писали о реакции на результаты выборов со стороны президента Литвы Дали Грибаускайте, которая уже поздравила Владимира Зеленского и обещала продолжить поддержку украинского народа.

Более подробно о реакции мировых лидеров на результаты президентских выборов в Украине вы можете узнать в статье "Сегодня".

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Тег выборы, Молдова, Зеленский, Додон, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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