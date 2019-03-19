Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии
В то же время глава государства оставил генерала в распоряжении главы Национальной гвардии
Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя командующего Национальной гвардии Валерия Бондаря, подписав соответствующий указ. Об этом говорится на сайте главы государства.
"Освободить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", – говорится в президентском указе.
Напомним, Валерий Бондарь был назначен на данную должность президентом Украины в июне 2017 года, а до того генерал был начальником штаба Главного управления Нацгвардии.
Отметим, недавно глава государства уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка, который был назначен президентом в сентябре 2017-го. Позже Порошенко назначил временного руководителя СВР.
Также стало известно 16 марта, что Порошенко отправил в отставку полтавского губернатора. Как объяснил президент, к Валерию Головко возникли серьезные претензии и аргументированные подозрения у Национального антикоррупционного бюро. По мнению главы государства, данное решение логично и должно стать моделью для подобных случаев.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко внесет в Раду законопроект о реформировании "Укроборонпрома"
Глава государства дал поручение новому чиновнику СНБО Кривоносу подготовить документ
Порошенко: Россия платит высокую цену за оккупацию Крыма
По его словам, после победы на президентских выборах первым приоритетом будет освобождение Крыма