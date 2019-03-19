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Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии

Сегодня, 10:37

В то же время глава государства оставил генерала в распоряжении главы Национальной гвардии

Фото: president.gov.ua
Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0aa/0d7/5c90aa0d7e1f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0aa/0d7/5c90aa0d7e1f3.jpg Политика В то же время глава государства оставил генерала в распоряжении главы Национальной гвардии

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя командующего Национальной гвардии Валерия Бондаря, подписав соответствующий указ. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Освободить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", – говорится в президентском указе.

Напомним, Валерий Бондарь был назначен на данную должность президентом Украины в июне 2017 года, а до того генерал был начальником штаба Главного управления Нацгвардии.

Отметим, недавно глава государства уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка, который был назначен президентом в сентябре 2017-го. Позже Порошенко назначил временного руководителя СВР.

Также стало известно 16 марта, что Порошенко отправил в отставку полтавского губернатора. Как объяснил президент, к Валерию Головко возникли серьезные претензии и аргументированные подозрения у Национального антикоррупционного бюро. По мнению главы государства, данное решение логично и должно стать моделью для подобных случаев.

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Тег Порошенко, увольнение, нацгвардия, Бондарь

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