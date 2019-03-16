Порошенко отправил в отставку полтавского губернатора

Глава государства в Полтаве заявил, что подписал указ по Валерию Головко

Выступление Петра Порошенко на Совете регионального развития в Полтаве.

Порошенко отправил в отставку полтавского губернатора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cd6/210/5c8cd62109ca7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cd6/210/5c8cd62109ca7.png 2019-03-16T12:58:00+02:00 Украина Глава государства в Полтаве заявил, что подписал указ по Валерию Головко

Сегодня, 16 марта, президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Валерия Головко с должности главы Полтавской областной государственной администрации.

"Сегодня здесь, в Полтаве, я хочу заявить, что я подписал указ об увольнении г-на Головко", – сказал Порошенко на заседании Совета регионального развития Полтавской области.

Он объяснил причину увольнения Головко: "К нему возникли серьезные претензии и аргументированные подозрения у Национального антикоррупционного бюро".

"Чтобы обеспечить объективное расследование, точно будет лучше, если г-н Головко не будет занимать высокую государственную должность", – отметил Порошенко.

По мнению главы государства, данное решение логично и должно стать моделью для подобных случаев.

При этом Порошенко подчеркнул, что "последнее слово, безусловно, за судом – только суд может определить уровень уголовной ответственности человека".

Напомним, 13 марта Порошенко уволил начальника СБУ по Сумской области Владислава Косинского.

А 12 марта стало известно о планах Порошенко снять губернатора Полтавской области с должности. Президент во время форума в Киеве "От энергоэффективности к энергонезависимости" заявил, что к Валерию Головко есть претензии от НАБУ.

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