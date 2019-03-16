Порошенко отправил в отставку полтавского губернатора
Глава государства в Полтаве заявил, что подписал указ по Валерию Головко
Сегодня, 16 марта, президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Валерия Головко с должности главы Полтавской областной государственной администрации.
"Сегодня здесь, в Полтаве, я хочу заявить, что я подписал указ об увольнении г-на Головко", – сказал Порошенко на заседании Совета регионального развития Полтавской области.
Он объяснил причину увольнения Головко: "К нему возникли серьезные претензии и аргументированные подозрения у Национального антикоррупционного бюро".
"Чтобы обеспечить объективное расследование, точно будет лучше, если г-н Головко не будет занимать высокую государственную должность", – отметил Порошенко.
По мнению главы государства, данное решение логично и должно стать моделью для подобных случаев.
При этом Порошенко подчеркнул, что "последнее слово, безусловно, за судом – только суд может определить уровень уголовной ответственности человека".
Напомним, 13 марта Порошенко уволил начальника СБУ по Сумской области Владислава Косинского.
А 12 марта стало известно о планах Порошенко снять губернатора Полтавской области с должности. Президент во время форума в Киеве "От энергоэффективности к энергонезависимости" заявил, что к Валерию Головко есть претензии от НАБУ.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко отправил в отставку полтавского губернатора". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко планирует на саммите НАТО поднять вопрос о ПДЧ для Украины
Президент поздравил Североатлантический альянс с 70-летием
Порошенко: Силу украинской армии Путину уже не одолеть
За любую военную авантюру враг заплатит высокую цену, отметил глава государства