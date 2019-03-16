Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Порошенко отправил в отставку полтавского губернатора

Сегодня, 12:58

Глава государства в Полтаве заявил, что подписал указ по Валерию Головко

Выступление Петра Порошенко на Совете регионального развития в Полтаве
Выступление Петра Порошенко на Совете регионального развития в Полтаве.
Порошенко отправил в отставку полтавского губернатора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cd6/210/5c8cd62109ca7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cd6/210/5c8cd62109ca7.png Украина Глава государства в Полтаве заявил, что подписал указ по Валерию Головко

Сегодня, 16 марта, президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Валерия Головко с должности главы Полтавской областной государственной администрации.

"Сегодня здесь, в Полтаве, я хочу заявить, что я подписал указ об увольнении г-на Головко", – сказал Порошенко на заседании Совета регионального развития Полтавской области.

Он объяснил причину увольнения Головко: "К нему возникли серьезные претензии и аргументированные подозрения у Национального антикоррупционного бюро".

"Чтобы обеспечить объективное расследование, точно будет лучше, если г-н Головко не будет занимать высокую государственную должность", – отметил Порошенко.

По мнению главы государства, данное решение логично и должно стать моделью для подобных случаев.

При этом Порошенко подчеркнул, что "последнее слово, безусловно, за судом – только суд может определить уровень уголовной ответственности человека".

Напомним, 13 марта Порошенко уволил начальника СБУ по Сумской области Владислава Косинского.

А 12 марта стало известно о планах Порошенко снять губернатора Полтавской области с должности. Президент во время форума в Киеве "От энергоэффективности к энергонезависимости" заявил, что к Валерию Головко есть претензии от НАБУ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег коррупция, отставка, Порошенко, губернатор, Полтава, НАБУ, Головко

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко отправил в отставку полтавского губернатора". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко планирует на саммите НАТО поднять вопрос о ПДЧ для Украины

Вчера, 21:20

Президент поздравил Североатлантический альянс с 70-летием

Порошенко едет в Брюссель: стала известна программа президента

Вчера, 19:39

Кроме Дональда Туска, глава государства встретится с другими европейскими лидерами

Порошенко: Силу украинской армии Путину уже не одолеть

Вчера, 16:33

За любую военную авантюру враг заплатит высокую цену, отметил глава государства

Аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва

Вчера, 15:17

Президент Порошенко присутствовал при начале полетов авиакомпанией "Мотор Сич"

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Почему растёт курс гривни и стоит ли покупать доллары

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Как змеи живут зимой

В сети сообщили о гибели на Донбассе курсантов из России

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Тимошенко "забыла" Зеленского: назван главный страх Леди Ю
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Вчера, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Вчера, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Вчера, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Названы реальные причины госпитализации Началовой

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»