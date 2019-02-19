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Порошенко в Киеве провел переговоры с Туском: о чем говорили

Сегодня, 00:13

Порошенко и Туск обсудили годовщину расстрелов на Майдане и "азовские санкции" против России

Фото: president.gov.ua
Порошенко в Киеве провел переговоры с Туском: о чем говорили //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b2d/5fd/5c6b2d5fd3953.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b2d/5fd/5c6b2d5fd3953.jpeg Политика Порошенко и Туск обсудили годовщину расстрелов на Майдане и "азовские санкции" против России

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Совету Европейского Союза за единогласно принятое решение о введении "азовского пакета" санкций против Российской Федерации.

Об этом Порошенко сказал во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

"Для меня очень важно, чтобы те реформы, которые проводит наша команда сейчас в Украине и та поддержка, которую мы имеем со стороны руководства Европейского Союза и со стороны президента Европейского Совета, со стороны президента Европейской Комиссии и со стороны стран-членов ЕС, чтобы эти реформы демонстрировали, что жертвы Небесной Сотни точно были не зря", – говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в понедельник вечером.

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Глава государства добавил: "Они дали стране последний шанс на изменения, на успешное будущее. И это будущее должно быть в свободной европейской семье народов".

"Я благодарен за сегодняшнее решение Совета ЕС, когда единогласно было принято решение о введении "азовского пакета" санкций. Именно то, о чем мы с вами, господин президент (президент Европейского Совета Дональд Туск – ред.), договаривались в декабре. Мне очень приятно и очень важно, что мы сохраняем то, о чем мы договорились 5 лет назад, – от Европы нам нужно единство и солидарность с Украиной", – добавил Порошенко.

В свою очередь президент Европейского Совета Туск отметил, что реформы в Украине являются эффективными.

"Это что-то очень уникальное, когда одновременно вы провели эффективные реформы в стране и защитили свою нацию в борьбе с безжалостной и циничной агрессией", - подытожил президент Европейского Совета Туск.

Ранее сообщалось, что Совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет" санкций против Российской Федерации. Решение вступит в силу через несколько недель.

Как известно, сегодня в Украину приехал президент Европейского Совета Дональд Туск. Он принял участие в мероприятиях к годовщине Революции достоинства. Европейский чиновник встретился с президентом Украины Петром Порошенко, также запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Также Туск примет участие в торжествах в Верховной Раде. Кроме того, Туск намерен посетить Львов.

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Тег Порошенко, Туск, Дональд Туск, Петр Порошенко, санкции против России , Европейский Совет

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Источники:

УНИАН , Сегодня

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