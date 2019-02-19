Порошенко в Киеве провел переговоры с Туском: о чем говорили
Порошенко и Туск обсудили годовщину расстрелов на Майдане и "азовские санкции" против России
Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Совету Европейского Союза за единогласно принятое решение о введении "азовского пакета" санкций против Российской Федерации.
Об этом Порошенко сказал во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
"Для меня очень важно, чтобы те реформы, которые проводит наша команда сейчас в Украине и та поддержка, которую мы имеем со стороны руководства Европейского Союза и со стороны президента Европейского Совета, со стороны президента Европейской Комиссии и со стороны стран-членов ЕС, чтобы эти реформы демонстрировали, что жертвы Небесной Сотни точно были не зря", – говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в понедельник вечером.
Глава государства добавил: "Они дали стране последний шанс на изменения, на успешное будущее. И это будущее должно быть в свободной европейской семье народов".
"Я благодарен за сегодняшнее решение Совета ЕС, когда единогласно было принято решение о введении "азовского пакета" санкций. Именно то, о чем мы с вами, господин президент (президент Европейского Совета Дональд Туск – ред.), договаривались в декабре. Мне очень приятно и очень важно, что мы сохраняем то, о чем мы договорились 5 лет назад, – от Европы нам нужно единство и солидарность с Украиной", – добавил Порошенко.
В свою очередь президент Европейского Совета Туск отметил, что реформы в Украине являются эффективными.
"Это что-то очень уникальное, когда одновременно вы провели эффективные реформы в стране и защитили свою нацию в борьбе с безжалостной и циничной агрессией", - подытожил президент Европейского Совета Туск.
Ранее сообщалось, что Совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет" санкций против Российской Федерации. Решение вступит в силу через несколько недель.
Как известно, сегодня в Украину приехал президент Европейского Совета Дональд Туск. Он принял участие в мероприятиях к годовщине Революции достоинства. Европейский чиновник встретился с президентом Украины Петром Порошенко, также запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Также Туск примет участие в торжествах в Верховной Раде. Кроме того, Туск намерен посетить Львов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко в Киеве провел переговоры с Туском: о чем говорили". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия пытается уничтожить украинскую государственность – Порошенко
Порошенко встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском
Сколько заплатили "евробляхеры" за растаможку авто: Порошенко подсчитал
Поступления в бюджет превысили планы, заверил президент
Летальное оружие США для Украины: у Порошенко раскрыли детали переговоров с Пенсом
Вице-президент США также четко дал понять, как Вашингтон настроен относительно "Северного потока – 2"
Как Порошенко и Епифаний съездили в Манявский скит: опубликованы фото и видео
Глава государства наградил одного из местных митрополитов высокой государственной наградой