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Порошенко внес в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение

Сегодня, 17:52

Президенту пришлось вмешаться после того, как Конституционный суд отменил уголовное преследование по статье 368-2

Фото: president.gov.ua
Порошенко внес в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/803/0a5/5c78030a5832f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/803/0a5/5c78030a5832f.jpg Политика Президенту пришлось вмешаться после того, как Конституционный суд отменил уголовное преследование по статье 368-2

В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект №10110 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение. Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

Текста самого законопроекта пока еще нет, но известно, что он зарегистрирован как неотложный.

В то же время документ должен будет пройти ряд парламентских комитетов:

  • Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;
  • Комитет по вопросам правовой политики и правосудия;
  • Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;
  • Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления;
  • Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики;
  • Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности;
  • Комитет по вопросам бюджета;
  • Комитет по вопросам европейской интеграции.

Напомним, на днях Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, коррупционеры не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике. "…за все эти годы НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье никого, ни одного человека. Юристы называют такие статьи "мертвыми", то есть такими, которые нельзя применить на практике".

А вот руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холоницкий уж предрек закрытие около 70 дел по чиновникам, которые подозреваются в коррупции из-за отмены наказания за незаконное обогащение.

Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели 26 ноября 2015 года. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации. 12 декабря 2017 года 59 нардепов направили в КСУ представление с просьбой проверить на соответствие Основному закону статью 368-2 УК.

Данная статья УК, среди прочего, предусматривала лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества за получение чиновником активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также за передачу должностным лицом этих активов другому лицу.

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Тег законопроект, Порошенко, уголовный кодекс, обогащение

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