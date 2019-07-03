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Порошенко встретился с американским дипломатом: о чем говорили

3 июля, 09:20

Бывший украинский лидер призвал усилить давление на Россию

Петр Порошенко и Уильям Тейлор
Петр Порошенко и Уильям Тейлор. Фото: Facebook

Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко 2 июля провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и обсудил болезненные для Киева вопросы: эскалацию ситуации на Донбассе, свободу СМИ В Украине и перспективу освобождения украинских моряков, которые сейчас находятся в плену РФ.

"Считаю, что ответом на дерзкое невыполнение Москвой решения Международного трибунала по морскому праву должен стать созыв внеочередного заседания СБ ООН по этому вопросу. Надеюсь на поддержку этой инициативы со стороны Вашингтона", – заявил Порошенко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что циничный обстрел медицинского автомобиля, который привел к гибели украинских медиков – это очередное преступление, подтверждающее нежелание Москвы выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому нужны дальнейшие консультации международного сообщества в поддержку Украины и усиления давления на Россию.

"Передал нашим друзьям-американцам текст Евроатлантической хартии – нашего плана ускорения движения Украины в ЕС и НАТО. Спасибо США за неизменную поддержку Украины на пути изменений и надеюсь, что партнерство наших стран в дальнейшем будет укрепляться", – добавил бывший глава государства.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Порошенко рассказал об угрозе ползучего российского реванша .


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Тег Донбасс, Порошенко, медики, тейлор, обстрел, пленные моряки

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