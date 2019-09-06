Порошенко встретился с экс-президентом Латвии: о чем говорили

Петр Порошенко и Раймондс Вейонис. Фото: "Европейская солидарность"

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с бывшим президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, стороны обсудили сотрудничество стран на международном уровне. Об этом сообщает в пятницу, 6 сентября, пресс-служба "Европейской солидарности".

Порошенко поблагодарил Вейониса за поддержку Украины и добавил, что украинская сторона возлагает надежды на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится осенью.

"Наша делегация обязательно будет там присутствовать. Мы будем призывать привлечь к ответственности Россию за все жертвы, которые были на протяжении последних пяти лет из-за российской агрессии в Украине", – сообщил он.

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В свою очередь Вейонис заверил, что Латвия будет продолжать поддерживать Украину в защите независимости и территориальной целостности.

Он подчеркнул необходимость "постоянно давить на страны, даже внутри Европейского Союза, поскольку иногда происходят слишком длинные дискуссии, например, о продлении санкций против России".

Вейонис также заявил о важности выполнения Минских соглашений.

Новости "Сегодня" писали, что в конце августа Порошенко встретился с руководством Атлантического совета и представителями Конгресса США. Стороны отметили значение Украины для устойчивого и эффективного мира, безопасности и стабильности Европы и стран свободного мира, а также важность постоянного движения государства по пути европейской и евроатлантической интеграции.

Ранее адвокат Порошенко объяснил, почему пятый президент не пришел на допрос в Госбюро расследований:

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