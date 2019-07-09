В Украине представили словарь по агрессии России

В пособие вошли термины из законодательства Украины и международного гуманитарного права

Фото: AFP

Из-за агрессии России против Украины был создан словарь терминов "АБВ ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)", который представили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве объяснили, что такой словарь стал необходим после того, как информационное поле и медийное пространство в Украине перенасыщены различными, порой, диаметрально противоположными понятиями, мыслями и оценками относительно российской агрессии, что затрудняет понимание ситуации – как внутри страны, так и за ее пределами, а также создает благоприятные условия для вражеских информационных воздействий.

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"МТОТ решило инициировать разработку пособия в помощь работе как журналистов, общественных деятелей, так и государственных служащих и политиков. Украина исповедует европейские ценности, поэтому авторы пособия ориентировались на международное гуманитарное право, основанное на уважении к человеку. Пособие содержит разъяснения терминологической базы международного гуманитарного права, но также в него включены и новая терминология по вооруженному конфликту и российской военной агрессии. Важно отметить, что изложенная в пособии терминология опирается на украинское законодательство, сформированное уже после 2014-го года, и Международное гуманитарное право. Чем лучше мы понимаем, что происходит и почему, тем быстрее мы будем двигаться в направлении решения конфликта и возвращения устойчивого мира, а также сможем это просто и корректно объяснить обществу", – рассказал глава ведомства Вадим Черныш.

Смотрите подробней, какие термины вошли в пособие:

Прикрепленный файл Словарь по агрессии России

Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц рассказывал, что Украина из-за войны с Россией стала примером для мира. Запад активно изучает опыт российско-украинского конфликта – как в военном плане, так и в гибридном, отметил Черныш.

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