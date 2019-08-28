Порошенко встретился с представителями Атлантического совета и Конгресса США: о чем говорили

Пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с руководством Атлантического совета и представителями Конгресса США, информирует в среду, 28 августа, пресс-служба политсилы.
В сообщении сказано, что в ходе встречи подтверждена важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.
"Стороны отметили значение Украины для устойчивого и эффективного мира, безопасности и стабильности Европы и стран свободного мира, а также важность постоянного движения государства по пути европейской и евроатлантической интеграции", – говорится в нем.
Кроме того, по данным политсилы, Вашингтон отметил "твердую двухпартийную и двухпалатную поддержку" в деле противодействия российской агрессии и обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Новости "Сегодня" писали, что на прошлой неделе Порошенко встретился со специальным посланником США Куртом Волкером и поблагодарил его за неизменную и твердую поддержку Украины со стороны Вашингтона.
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