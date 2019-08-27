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В Украину прилетел топ-советник Трампа

27 августа, 14:15

Джон Болтон надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками

Джон Болтон

Джон Болтон / Фото: AFP

В украинскую столицу прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Об этом на своей странице в Twitter сообщило американское посольство в Украине, отметив, что у советника Дональда Трампа запланирован ряд встреч с украинскими чиновниками.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посланника Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", – гласит опубликованное 27 августа коммюнике.

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Информацию о визите подтвердила экс-замминистра экономразвития и бывший торговый представитель Украины Наталия Микольская, отметив важность поездки Болтона.

"Важный визит в контексте заявлений Дональда Трампа на саммите G7 по России и подготовки встречи президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского", – написала она в своем микроблоге.

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Стоит отметить, что Джон Болтон посещал Украину и раньше – он неоднократно встречался с бывшим руководством страны – но данный визит стал для него первым после инаугурации шестого президента Владимира Зеленского.

В то же время, в прошлом месяце он встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком, с которым обсудил поддержку Вашингтоном реформ и мирное восстановление территории Украины.

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Белый дом визит Украина Болтон визит в Киев

Источник: Сегодня

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