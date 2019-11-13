Порошенко встретился с советником президента Еврокомиссии Элмаром Броком

Стороны приветствовали весомую победу Украины над Россией в Международном суде ООН

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным советником президента Европейской комиссии Элмаром Броком.

Были обсуждены вызовы, которые стоят перед Украиной на нынешнем этапе, прежде всего в контексте противодействия продолжающейся российской гибридной агрессии.

Стороны приветствовали весомую победу Украины над Россией в Международном суде ООН о признании юрисдикции суда по делу о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и запрет всех форм расовой дискриминации. Это очередное свидетельство, что РФ является агрессором и несет ответственность за совершенные преступления.

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Подтверждено, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельное внимание уделено вопросу противодействия завершению строительства "Северного потока-2" как угрозы для энергетической безопасности как Украины, так и ЕС.

Высказано серьезную обеспокоенность в связи с последними проявлениями давления на свободу слова и средств массовой информации в Украине.

Скоординировано пути укрепления отношений партнерства между партией "Европейская солидарность" и политической семьей Европейской народной партии, в частности накануне Конгресса ЕНП в Загребе.

Напомним, ранее Петр Порошенко призвал поддержать заявление Украины по ПДЧ в НАТО на декабрьском саммите. По его мнению, Россия будет препятствовать получению Украиной плана действий относительно членства в НАТО.

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