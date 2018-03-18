Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях относительно Республики Гвинея-Бисау

Кабинету министров и СБУ поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюции Совета безопасности ООН № 2048 (2012) относительно Республики Гвинея-Бисау".

Соответствующий указ (№70/2018) обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

В решении отмечается, что СНБО поддерживает предложения Кабинета министров Украины (распоряжение Кабинета министров от 15 ноября 2017 года № 822-р).

"Применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно дополнению к распоряжению Кабинета министров Украины от 15 ноября 2017 года № 822-р.", – отмечается в решении СНБО.

Кабинету министров и СБУ поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Ранее сообщалось, что Порошенко приветствует новые санкции США против Кремля.

Также напомним, что Украина оштрафовала российские авиакомпании более чем на 5 миллиардов гривен.