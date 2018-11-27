Порошенко заверил, что не сможет продлить военное положение без Рады

Президент Петр Порошенко во время интервью каналу "Украина" отметил, что принятый вчера Закон не предусматривает возможности для Президента без решения Верховной Рады продолжать режим военного положения.

Глава государства отметил, что документ вводит военное положение на 30 дней. "Согласно Закону срок действия будет прекращен, насколько я понимаю, 26 декабря... Были абсолютные глупости вчера в Верховной Раде, когда всех пугали тем, что Президент без Верховной Рады продолжит действие военного положения еще на неопределенный срок. Закон не предусматривает таких возможностей. И это была прямая дезинформация. Это была специально решена кампания фейковых новостей или дезинформации специально для того, чтобы сбить принятие этого Закона", – подчеркнул Петр Порошенко. "Кому это выгодно? Это же очевидно. Для чего это делалось, где ответственность этих политиков? Думаю, что это сейчас вопросы, над которыми нам надо очень серьезно подумать, и вы сами сможете убедиться, кто и для чего это делал", – добавил он.

Глава государства также рассказал, что военные предложили Военному кабинету, что им нужно, чтобы немедленно организовать оборону страны. В результате СНБО поддержало военных, утвердил проект Указа Президента и он был направлен в Верховную Раду.

"Как только мы услышали дискуссию что возможно проект, предложенный военными, может нарушить избирательные права граждан, я немедленно подготовил проект изменений, ограничив срок действия военного положения до 30 дней для того, чтобы не сбивался график выборов", – отметил Петр Порошенко. По его словам, в Верховной Раде все видели это предложение, оно было в тексте выступления. "Далее произошли удивительные вещи – вместо того чтобы послушать Президента, выступить и обсудить и в 16:20-16:30 проголосовать, что происходило вчера в Раде, вы видели. У нас начался, вместо того чтобы беспокоиться об обороне государства, предвыборный фарс и хаос. Я представляю себе если бы была агрессия, мы бы пришли в Раду и наши танкисты сидели бы перед предоставлением возможности, которые дает военное положение, сидели бы и ждали пока будут происходить дискуссии такого рода", – сказал Президент.

По его словам, он уехал из Рады, выступил с обращением, подчеркнув, что "это моя принципиальная позиция – защита конституционных прав граждан, в том числе и избирательных.

"Я думал, что мне не нужно ехать в Раду, но в конце концов, когда температура уже зашкаливала, я вынужден был выйти в Раду, обратиться к депутатам. И что случилось? Все, кто так горячо обвиняли, что это ужас, что мы за это не будем никогда голосовать, что это предвыборный пиар... Как только поставлен вопрос ответственности, сразу же было 276 голосов, сразу же текст закона совершенно фантастически принят", – рассказал президент.

Глава государства подчеркнул, что угрозы, с которыми сейчас сталкивается Украина, требуют единства – украинского народа с украинскими ВСУ.

"Для того чтобы воин нас защищал, он должен чувствовать поддержку – и не только на словах, и не только по телевидению, хотя это очень важно, а поддержку финансовую, бюджетную, парламентскую, политическую, и в конце концов, он должен быть защищен законом. Потому что военное положение дает защиту украинскому воину. И об этом-то никто не подумал. Дает дополнительные полномочия, но только в случае войны", – сказал Глава государства.

Напомним, 27 ноября Верховная Рада приняла закон, которым ввела в действие указ президента о введении военного положения на 30 суток.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.