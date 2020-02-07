"Посчитай депутатов": Рада опустела еще до окончания заседания (фото)

Еще утром был полный зал, а потом резко опустел

/ Фото: УНИАН

Народные депутаты после окончания рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли начали расходиться из сессионного зала, хотя пленарное заседание на тот момент не закончилось. Об этом сообщила в Facebook журналистка София Середа.

По ее словам, депутаты разошлись еще до закрытия заседания Рады.

"Рубрика "Посчитай депутатов". Состав созывов меняется, однако есть то, что в ВР традиционно. Официально пятничное заседании ВР еще не закрыли, а в зале уже почти никого не осталось (хотя еще час назад здесь было очень людно). Только начался раздел "Разное" – все начали расходиться", – написала журналистка.

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Фото: facebook.com/sophia.sereda

Фото: facebook.com/sophia.sereda

Бывший нардеп (8-го созыва) Борислав Береза, который в свое время регулярно постил фотографии полупустого сессионного зала, отметил: "Пять месяцев им понадобилось, чтоб возобновить традицию".

В 14:00 пленарное заседание было закрыто. Следующее по плану – 18 февраля.

Напомним, Рада перенесла принятие рынка земли, осилив за два неполных пленарных дня чуть более 200 поправок к важнейшему законопроекту о рынке земли. Теперь продолжат они не скоро – почти через две недели.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, когда окончательно проголосуют за рынок земли. По его словам, президент во время встречи со "слугами народа" даже не настаивал на быстром принятии закона.

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