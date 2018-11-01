"Пошли вон из Украины": Порошенко жестко ответил на санкции России

Нахождение в "черном списке" Кремля – это признание и можно расценивать как государственную награду, отметил глава государства

Президент Петр Порошенко призвал Россию убраться из Украины вместе со своими войсками, вместо того, чтоб вводить санкции. Об этом он сказал на совместном с канцлером германии Ангелой Меркель брифинге.

Он отметил, что нахождение в "черном списке" Кремля – это признание и можно расценивать как государственную награду.

"Вместо того чтобы бряцать оружием на фронте посредством санкций, России надо сделать очень простую вещь: пойти вон из Украины, забрать свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины. Решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением это список очень достойных людей… включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, большинство членов коалиции, членов украинского правительства. Хочу сказать, что в Украине нахождение в списке – как какая-то государственная награда. По крайней мере, это так воспринимается", – заявил Порошенко.

Как сообщалось, сегодня глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал специальное постановление об экономических ограничительных мерах против 322 украинских граждан и 68 компаний. Читайте подробней, какие политики и компании попали в санкционный список Кремля.

В Кремле уже назвали причину санкций против Украины и условия их отмены. Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что таким образом Москва добивается от Киева нормализации отношений между странами и готова отменить ограничительные меры, если то же самое сделает Украина.

В то же время в Украине высмеяли потуги Москвы подкинуть проблем украинским политикам и чиновникам, которые считают за честь находиться "в компании достойных людей" в санкционном списке Кремля. Читай те подробней, как в Украине отреагировали политики и эксперты.