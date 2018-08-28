После Brexit Украина и Британия подпишут новое двустороннее соглашение

После окончания процедуры Brexit и окончательного выхода Великобритании из Европейского Союза, автоматически санкции против России для Британии действовать не будут, поэтому Британия уже разработала свое санкционное законодательство, которое зарегистрировано в парламенте и будет приниматься как раз в момент выхода страны из ЕС.

Об этом на заседании пресс-клуба в рамках работы XIII Совещания руководителей зарубежных диппредставительств Украины отвечая на вопрос сайта "Сегодня" заявила посол Украины в Британии Наталия Галибаренко.

"В чем позитив этого законодательства? Я считаю, возможно, в его простоте. Британцы заложили очень простую логику: внедрить в санкционный режим все те санкции, которые сейчас действуют в рамках международных организаций, членом которых была Великобритания, и которые она поддерживала. То есть, и на уровне ООН, и на уровне ЕС. Будут также внедрены санкции, которые и нас волнуют, против РФ. То есть, все то, что действует в рамках ЕС, войдет в законодательство Великобритании. В чем еще положительный момент? Великобритания предусмотрела для себя возможность дополнять санкции как против физлиц, так и против юридических лиц. Представим ситуацию, которая сложилась после Солсбери, и когда Британия готова пойти дальше и ввести против отдельных лиц, причастных к этому террористическому акту, санкции. И как раз есть такая возможность правительства уже по своей инициативе без благословения парламента расширять такие соответствующие списки", – рассказала посол.

Плюс, по ее словам, в конце прошлого года под давлением разных стран (Украина также работала над этой темой) была принята поправка, аналогичная "акту Магнитского" в США. Это дает возможность Великобритании иметь отдельные списки по отношению к людям, которые были причастны к нарушениям прав человека. Также речь будет идти о лицах, которые нарушают права человека в оккупированном Крыму.

Посол подчеркнула, что в Британии ведутся разговоры, особенно после событий в Солсбери, что санкции против граждан РФ будут расширяться, но конкретные фамилии не называются.

"Великобритания оставляет себе поле для маневра. То есть, если даже коллеги по ЕС не поддерживают (их предложения по усилению санкций – Ред.), для британцев есть возможность вносить их единолично в свой санкционный список. Не буду скрывать, мы задавали провокационные вопросы, возможно ли на каком-то этапе, что двусторонние британские санкции будут отвечать в полной мере, например, амбициозным американским спискам. Однозначного ответа не было, но я надеюсь, что как раз возможность иметь свой санкционный режим, в который можно что-то взять из американских списков и полностью внедрить то, что есть на уровне ЕС", – ответила Наталия Галибаренко.

По словам посла, очень часто есть такое восприятие, что с марта 2019 года все остановится, больше не будет действовать европейское законодательство, и не будет действовать общий рынок.

"Это совсем не так. Британцы специально ввели переходной период до конца 2020 года (для Brexit – Ред.) как раз для того, чтобы постепенно все переводить на двусторонние рельсы. Это в принципе очень рациональный подход, потому что только двусторонних соглашений, которые нужно переподписать, около 200, начиная от таких "зубров", как Канада, США, Корея и заканчивая такими странами, как наша. То есть, у нас также станет вопрос о том, что между нами должно будет существовать новое двустороннее соглашение. Потому что Соглашение об ассоциации, которое сейчас регулирует наши отношения, она потеряет свою силу", – подытожила посол Украины в Британии.

Сайт "Сегодня" писал, что Британия после Brexit намерена заключить украинский вариант Соглашения об ассоциации с ЕС. В Лондоне разработали детальный план правительства по будущим отношениям с Брюсселем.

Также напомним, сообщалось, что Великобритания и Украина усилят сотрудничество после Brexit. А королева Великобритании Елизавета II уже дала согласие на принятие законопроекта о выходе Великобритании из ЕС.

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