После драк под Радой возросло количество пострадавших силовиков

Помимо силовиков не обошлось без травм и среди участников акции протеста, и даже у журналиста

Потасовка Нацкорпуса с полицейскими / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В результате столкновений под Верховной Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя и 11 гражданских, среди которых и журналист. Об этом сообщил первый замглавы МВД Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

Отметим, что в тот день сообщалось о 17 пострадавших силовиках, но их число возросло.

"За прошедшие сутки, 17 декабря, во время массовых акций пострадали 23 правоохранителя – 17 полицейских и шесть гвардейцев. 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Офицер-гвардеец сейчас находится в тяжелом состоянии", – сказал Яровой.

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Чиновник отметил, что к медикам также обратились 11 граждан, среди них один журналист. Он обратился к организаторам акций протеста.

"В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание. Отдельно обращаю внимание руководителей общественных организаций на необходимость соблюдения задекларированных обязательств о правилах поведения во время акции. При этом каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не достоин здоровья и жизни человека", – подчеркнул замглавы МВД.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря внеочередное заседание комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики обернулось массовым побоищем под зданием парламента. В результате столкновений митингующих с правохранителями пострадали полицейские, 26 протестующих были задержаны, а вечернее заседание Рады отменили. Полиция открыла уголовное производство по факту стычек. Позже полицейские жестко "зачистили" улицу от протестующих.

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