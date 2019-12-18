Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,47
26,2

После драк под Радой возросло количество пострадавших силовиков

18 декабря, 15:19

Помимо силовиков не обошлось без травм и среди участников акции протеста, и даже у журналиста

Потасовка Нацкорпуса с полицейскими

Потасовка Нацкорпуса с полицейскими / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В результате столкновений под Верховной Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя и 11 гражданских, среди которых и журналист. Об этом сообщил первый замглавы МВД Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

Отметим, что в тот день сообщалось о 17 пострадавших силовиках, но их число возросло.

"За прошедшие сутки, 17 декабря, во время массовых акций пострадали 23 правоохранителя – 17 полицейских и шесть гвардейцев. 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Офицер-гвардеец сейчас находится в тяжелом состоянии", – сказал Яровой.

Реклама

Читайте также: В Нацгвардии рассказали о состоянии подполковника-ветерана АТО, избитого протестующими

В тренде
Депутатов станет проще наказывать: Рада готовится принять важный закон
Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Чиновник отметил, что к медикам также обратились 11 граждан, среди них один журналист. Он обратился к организаторам акций протеста.

"В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание. Отдельно обращаю внимание руководителей общественных организаций на необходимость соблюдения задекларированных обязательств о правилах поведения во время акции. При этом каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не достоин здоровья и жизни человека", – подчеркнул замглавы МВД.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря внеочередное заседание комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики обернулось массовым побоищем под зданием парламента. В результате столкновений митингующих с правохранителями пострадали полицейские, 26 протестующих были задержаны, а вечернее заседание Рады отменили. Полиция открыла уголовное производство по факту стычек. Позже полицейские жестко "зачистили" улицу от протестующих.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

МВД Верховная Рада драка полиция пострадавшие Сергей Яровой

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как встречали Зеленского в Баку: опубликованы фото и видео
Как встречали Зеленского в Баку: опубликованы фото и видеоПолитика
Зеленский в Баку зашел в магазин: что поразило президента (фото)
Зеленский в Баку зашел в магазин: что поразило президента (фото)Политика
Американский телеканал назвал Юрия Луценко героем войны на Донбассе: видео
Американский телеканал назвал Юрия Луценко героем войны на Донбассе: видеоПолитика
В России показали сюжет с пленными украинцами на Донбассе: Генштаб ВСУ отреагировал
В России показали сюжет с пленными украинцами на Донбассе: Генштаб ВСУ отреагировалУкраина
Догоняли и били дубинками: полицейские жестко
Догоняли и били дубинками: полицейские жестко "зачистили" улицу от протестующих (видео)Политика
Нацкорпус подрался с полицией: стало известно о пострадавших (новые фото, видео)
Нацкорпус подрался с полицией: стало известно о пострадавших (новые фото, видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...