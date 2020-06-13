После переговоров в Париже вице-премьер Резников сдал пробы на коронавирус

Вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий, член Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников сдал тест на коронавирус после визита в Париж вместе с украинской делегацией. Об этом сообщает КиевVласть.

Кроме Резникова сдали тесты и все остальные члены делегации. Министр уточнил, что сейчас чувствует себя нормально и ждет результаты теста.

"Вчера после возвращения из Парижа наша делегация в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. Ждем результаты", – сказал Резников.

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Также он уточнил, что сдает такой тест после каждой поездки.

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Как известно, 12 июня в Париж отправилась украинская делегация, которую возглавлял вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также туда отправился министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.

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