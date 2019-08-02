/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

После прекращения договора о ДРСМД Украина активизирует диалог с НАТО – МИД https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%98%D0%94%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%98%D0%94%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B 2019-08-02T20:57:56+03:00 Политика В Украине разочарованы прекращением действия ДРСМ

Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса в ответ на агрессивные действия России и прекращения действия Договора о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности".

Об этом заявил МИД Украины.

"В Украине разочарованы прекращением действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности" из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают вынужденные действия США", – говорится в заявлении.

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Украина совместно с США осудила разработку и испытание Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"В Украине особенно обеспокоены информацией о том, что Россия разработала и уже разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые европейские столицы, а также по поводу проведения в марте 2019 года в оккупированном Крыму военных учений с использованием комплекса "Искандер-М", – резюмируют украинские дипломаты.

Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение 9М729.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В рамках этой сделки Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

Российское Министерство иностранных дел уже официально подтвердило крах договора, но возлагает вину за это на США.

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