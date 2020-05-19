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  1. Новости политики

После визита Козака в Берлин едут Ермак и Кулеба: СМИ узнали детали визита

19 мая, 16:38

Сергей Мартынец

Неделю назад в Германию ездил человек Путина и провел переговоры по Донбассу

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправятся 2 июня в Берлин для переговоров по Донбассу. Об этом сообщил осведомленный источник в дипломатических кругах.

Отмечается, что представители Украины проведут консультации по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы. Ермак переговорит с советником федерального канцлера по вопросам международных отношений Яном Хекером, а Кулеба с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

На этих встречах стороны попытаются добиться прогресса в переговорах по Донбассу и разблокировать работу Трехсторонней контактно группы. Например, будут обсуждены вопросы открытия новых пунктов пропуска на линии разграничения, попытаются согласовать новое перемирие на фронте и поднимут вопрос нового обмена пленными.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак ездил в Берлин. После этого в Кремле заявили, что достигнуто соглашение по урегулированию на Донбассе.

В то же время Кулеба отреагировал на переговоры Козака по Донбассу. Он отметил, что Украина знала об этой поездке чиновника Кремля – его туда пригласили из-за отсутствия прогресса по Донбассу.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс берлин Андрей Ермак Дмитрий Кулеба

Источник: УНИАН

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