"Никаких игр за нашей спиной": Кулеба отреагировал на переговоры Козака по Донбассу

В Берлине состоялись важные переговоры и урегулирование по Донбассу может сдвинуться с мертвой точки

В Берлине 13 мая состоялись переговоры с участием руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Стало известно, что было достигнуто соглашение по урегулированию на Донбассе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это случилось благодаря усилиям Киева по изменению формата в Трехсторонней контактной группе.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Киев знал о берлинских переговорах Козака. Его туда пригласили из-за отсутствия прогресса по Донбассу. Кроме того, серьезным толчком к переговорам стала инициатива Украины ввести в Минские переговорные группы высокопоставленных чиновников и депутатов.

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"Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас (глава МИД Германии – ред.) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в "нормандском формате" главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее, и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило – мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", – сказал Кулеба.

Напомним, что 13 мая состоялись заседания рабочих подгрупп ТКГ в режиме видеоконференции. Недавно президент Владимир Зеленский обновил Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), в нее вошли и депутаты. Главы некоторых парламентских комитетов впервые приняли участие в переговорах по Донбассу.

Как сообщали новости "Сегодня", глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что украинская сторона останется в таком же составе, даже если Россия не усилит свою делегацию представителями соответствующего уровня. Также он созванивался с политическими советниками глав государств "Нормандской четверки" и предложил изменить формат Контактной группы.

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