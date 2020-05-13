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В Кремле заявили, что достигнуто соглашение по урегулированию на Донбассе

13 мая, 20:57

Елена Вус

В ведомстве Федерального канцлера Германии состоялись дополнительные консультации

Во время дополнительных консультаций в Берлине, которые прошли в среду, 13 мая, в ведомстве Федерального канцлера, достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в эфире одного из российских телеканалов.

"Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в "нормандском формате", и в трехсторонней контактной группе в Минске. Будут даны соответствующие сигналы", – сказал он.

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Напомним, что сегодня состоялись заседания рабочих подгрупп ТКГ в режиме видеоконференции. После того как недавно президент Владимир Зеленский обновил Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), в нее вошли и депутаты. Главы некоторых парламентских комитетов впервые приняли участие в переговорах по Донбассу.

Как сообщали новости "Сегодня", глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что украинская сторона останется в таком же составе, даже если Россия не усилит свою делегацию представителями соответствующего уровня. Также он созванивался с политическими советниками глав государств "Нормандской четверки" и предложил изменить формат Контактной группы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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переговоры Донбасс консультации нормандский формат Дмитрий Козак

Источник: Сегодня

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