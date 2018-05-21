После встречи Путина и Меркель в Кремле уточнили позицию по миротворцам на Донбассе

Сегодня, 15:55

Песков подтвердил, что президент России обсуждал миортворцев на переговорах с канцлером Германии

Меркель и Путин. Фото: kremlin.ru
Меркель и Путин. Фото: kremlin.ru

В Кремле по итогам переговоров федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина заявили, что до согласования позиций в вопросе размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе еще далеко. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давно ведется речь о миссии по безопасности ООН, которая обеспечивала бы безопасность миссии ОБСЕ. Различные модальности обсуждаются, пока нельзя говорить, что все позиции согласованы. Существенно осложняет ситуацию достаточно нестабильная ситуация на линии соприкосновения. Эта тема, действительно, фигурировала на повестке дня Путина и Меркель", – сказал Песков.

По его словам, работа будет продолжаться, и стороны условились продолжить обсуждение этих вопросов по линии министров иностранных дел и внешнеполитических помощников.
На уточняющий вопрос, идет ли речь конкретно о России и Германии, или о более широком формате, Песков добавил, что Россия и Германия не могут решить вопрос о направлении такой миссии.

"Рано или поздно этот вопрос нужно проговаривать в Совете безопасности ООН, после того, как будут согласованы все аспекты. Пока еще все аспекты далеки до полного согласования", – заявил он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и Владимир Путин сделали заявление по миротворцам на Донбассе.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Россия должна перестать блокировать вопрос миротворцев на Донбассе в Совете безопасности ООН и поддержать резолюцию, где была бы имплементирована "дорожная карта" с учетом Минских соглашений.

По его словам, один из первых пунктов "Минска" – установление безопасности в зоне боевых действий – невозможно выполнить без миротворцев.
Путин, Донбасс, миротворцы, песков

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Источник:

УНИАН

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