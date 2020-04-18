Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости политики

Посмотреть друг другу в глаза: встретится ли "Нормандская четверка" в Берлине

18 апреля, 17:50

Кристина Зеленюк , Игорь Тимофеев

Переговоры такого высокого уровня нужно проводить вживую, говорит Алексей Резников

Несмотря на то, что встреча "Нормандской четверки" – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и российского лидера Владимира Путина – в Берлине откладывается и-за пандемии коронавируса, консультации по Донбассу идут на постоянной основе.

Об этом вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

По его словам, идет работа и общение политических советников-представителей лидеров, происходит коммуникация между министрами иностранных дел.

"Все готовятся, чтобы очередной саммит смог состояться. Но для этого нужно внимательно почитать коммюнике встречи лидеров "нормандского формата" в декабре. Там были определенные пункты, они все публичны: обмен, определение новых участков разведения, гуманитарное разминирование, прекращение огня, допуск миссии Международного Красного Креста и т.д. Вот этим всем как раз и занимаются рабочие группы ТКГ. Это важный момент", – подчеркнул украинский переговорщик.

Реклама

Резник заметил, что вопрос "физического" проведения саммита в Берлине в ближайшее время является вопросом безопасности лидеров с точки зрения пандемии коронавируса. Он также предположил, что общение членов "Нормандской четверки" может пройти видеорежиме.

"Это не является большой проблемой. Конечно, есть тонкость, химия, которая может витать в воздухе, когда лидеры разговаривают вживую и смотрят друг другу в глаза. Я лично сторонник того, что переговоры и общение такого высокого уровня хорошо бы проводить вживую. Но когда это может произойти – пока неизвестно. И если история с пандемией на планете Земля будет затягиваться, а все четыре стороны будут готовы к очередному этапу саммита, отчего бы его и не провести в режиме видеоконференции", – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, ранее Резников рассказал детали обмена пленными с "Л/ДНР" .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с Алексеем Резниковым: Россия скрывает реальную картину с пандемией на оккупированных территориях" .

Также напомним, какие решения были приняты "Нормандской четверкой" в Париже в декабре 2019-го.

Реклама

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

берлин Владимир Зеленский Ангела Меркель Нормандская четверка Владимир Путин нормандский формат Алексей Резников Эммануэль Макрон

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемии
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемииПолитика
Оккупанты поднимают ставки: почему нельзя называть имена кандидатов на обмен пленными
Оккупанты поднимают ставки: почему нельзя называть имена кандидатов на обмен пленнымиПолитика
Президент Владимир Зеленский в студии
Президент Владимир Зеленский в студии "Свобода слова Савика Шустера": что нас ждет завтра (полное видео)Политика
Зеленский заявил о послаблении карантина после 24 апреля
Зеленский заявил о послаблении карантина после 24 апреляПолитика
Выйдут войска – и мы зайдем: Зеленский озвучил условия выборов на Донбассе
Выйдут войска – и мы зайдем: Зеленский озвучил условия выборов на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...