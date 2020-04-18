Посмотреть друг другу в глаза: встретится ли "Нормандская четверка" в Берлине

Несмотря на то, что встреча "Нормандской четверки" – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и российского лидера Владимира Путина – в Берлине откладывается и-за пандемии коронавируса, консультации по Донбассу идут на постоянной основе.

Об этом вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

По его словам, идет работа и общение политических советников-представителей лидеров, происходит коммуникация между министрами иностранных дел.

"Все готовятся, чтобы очередной саммит смог состояться. Но для этого нужно внимательно почитать коммюнике встречи лидеров "нормандского формата" в декабре. Там были определенные пункты, они все публичны: обмен, определение новых участков разведения, гуманитарное разминирование, прекращение огня, допуск миссии Международного Красного Креста и т.д. Вот этим всем как раз и занимаются рабочие группы ТКГ. Это важный момент", – подчеркнул украинский переговорщик.

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Резник заметил, что вопрос "физического" проведения саммита в Берлине в ближайшее время является вопросом безопасности лидеров с точки зрения пандемии коронавируса. Он также предположил, что общение членов "Нормандской четверки" может пройти видеорежиме.

"Это не является большой проблемой. Конечно, есть тонкость, химия, которая может витать в воздухе, когда лидеры разговаривают вживую и смотрят друг другу в глаза. Я лично сторонник того, что переговоры и общение такого высокого уровня хорошо бы проводить вживую. Но когда это может произойти – пока неизвестно. И если история с пандемией на планете Земля будет затягиваться, а все четыре стороны будут готовы к очередному этапу саммита, отчего бы его и не провести в режиме видеоконференции", – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, ранее Резников рассказал детали обмена пленными с "Л/ДНР" .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с Алексеем Резниковым: Россия скрывает реальную картину с пандемией на оккупированных территориях" .

Также напомним, какие решения были приняты "Нормандской четверкой" в Париже в декабре 2019-го.

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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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