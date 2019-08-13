Посол Бельгии объяснил, чем его заинтересовала Украина и почему верил в победу Зеленского

Украинцы проголосовали за перемены и против сложившейся системы, говорит Алекс Ленартс

/ Фото: AFP

Украина интересна тем, что бросает миру яркий вызов. Ведь она – значительное государство не только по размеру территории или ресурсов, но и, прежде всего, человеческого потенциала.

Об этом посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс рассказал в интервью Радио Свобода.

"Я верю в будущее Украины. Для его приближения украинцам придется хорошенько поработать, а минимум – побороть коррупцию. Мне кажется, вы уже на правильном пути", – заметил дипломат.

Он напомнил, что мир признал демократическими недавние выборы в Украине.

"Знаете, каждые два месяца у нас проходят совещания-встречи послов европейских стран, которые работают в Украине. Вспоминаю, что на одной из таких встреч, еще в январе, два представители дипломатических миссий в Украине были уверены в том, что выборы выиграет Владимир Зеленский. Это – посол Франции и я", – подчеркнул Ленартс.

По его словам, подобная уверенность основывалась на том, что он искренне в это верил, потому что видел, чувствовал, насколько сильно украинцы хотят перемен, как искренне они надеются, что Зеленский эти изменения принесет.

"Украинцы, считаю, проголосовали за перемены. – говорит бельгийский посол. – Однако это не значит, что я против г-на Порошенко. У меня с ним хорошие отношения. На мой взгляд, реакция украинцев (во время избирательной кампании) была не столько против него лично, сколько против всей системы".

Напомним, экс-посол Великобритании Джудит Гоф также отмечала важность изменений в Украине, и говорила о помощи Лондона Киеву.

А посол Франции в Украине Изабель Дюмон в прощальном видеообращении пожелала украинцам как можно скорее сплотиться ради достижения мира и преодоления проблем.

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