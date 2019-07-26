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Посол Франции высоко оценила работу МВД во время избирательной кампании

26 июля, 21:37

Посол отметила вклад МВД Украины в надлежащий ход избирательной кампании и голосования

Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон, которая завершает свою каденцию в Украине.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины. 

Посол стран G7 выразила высокую оценку работы МВД и значительный вклад в надлежащее ход кампании и голосования во время внеочередных парламентских выборов в Украине.

"Последняя встреча в Киеве с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым. Отметила вклад МВД Украины в надлежащий ход избирательной кампании и голосования, а также вместе подвели итоги совместной работы, согласовали направления дальнейшего сотрудничества Франции и Украины", – сказала Изабель Дюмон.

В Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.


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Тег выборы, Франция, МВД, Аваков, Украина, выборы в парламент , выборы 2019

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Источник:

mvs.gov.ua

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