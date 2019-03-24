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Посол США Йованович записала видеообращение к украинцам накануне выборов

Сегодня, 13:32

Дипломат сравнила, как американцы выбирают президента, и напомнила про основы демократии

Мари Йованович
Мари Йованович. Фото: Минобороны Украины
Посол США Йованович записала видеообращение к украинцам накануне выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/768/b70/5c9768b702f5d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/768/b70/5c9768b702f5d.jpg Политика Дипломат сравнила, как американцы выбирают президента, и напомнила про основы демократии

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинцев идти на выборы президента и сделать свой выбор. Об этом она говорит в своем видеообращении, которое опубликовано на странице посольства США в Facebook.

"Знаете ли вы, где будете через неделю? Если вы все еще не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это. Демократия работает только при условии активного участия граждан. И выборы — это то, как мы определяем, кто будет нашими лидерами, и мы говорим им, что ожидаем от их действий", – сказала она.

Йованович напомнила, что была назначен послом в Украину экс-президентом Бараком Обамой, но осталась на этой должности после того, как американским лидером стал Дональд Трамп, который был противником политики Обамы. Она считает признаком настоящей демократии, когда после избрания какого-либо президента, граждане США объединяются вокруг него и поддерживают.

"США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов, которые состоятся в Украине на следующей неделе. И мы призываем украинскую власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию", – подчеркнула дипломат.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что признает любой результат выборов. При этом он добавил, что уверен в своей победе, но ключевым фактором считает, чтобы выборы прошли свободно.

Отметим, что до выборов осталась ровно неделя, но выбор между рекордным числом кандидатов (39) не единственная проблема – до кабинки голосования еще нужно дойти без лишних проблем. Сайт "Сегодня" объяснил, что делать, если вас нет в списках избирателей, и как проголосовать за границей.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.

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Тег выборы, США, украинцы, посол, йованович

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Сегодня

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