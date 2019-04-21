Посольство США в Украине поздравило Зеленского с победой

Также в посольстве США поблагодарили действующего президента Петра Порошенко

Фото: REUTERS/Stringer.

В посольстве США в Украине поздравили кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах.

Соответствующее поздравление посольство опубликовало в Twitter.

"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал мирным выборам президента Украины", - говорится в сообщении.

Также в посольстве США поблагодарили действующего президента Петра Порошенко.

"Мы благодарим Президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений", – отметили в американском ведомстве.

"Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским", – добавили в посольстве.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

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