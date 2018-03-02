Поставки Javelin Украине знаменуют новый этап взаимодействия с США – Полторак

Министр обороны сообщил о начале отбора персонала и определении безопасных мест хранения противотанковых ракетных комплексов в Украине

Решение США о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракет к ним знаменует новый этап взаимодействия с этой страной. Об этом сказал министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак.

Глава украинского оборонного ведомства заявил в интервью Reuters, что решение об одобрении поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin открывает двери для более тесного военного взаимодействия в условиях российской агрессии.

"К сожалению, вопрос о предоставлении летального вооружение находилось на стадии рассмотрения в течение долгого периода времени", – сказал Полторак.

"У нас есть все возможности взаимодействовать с Соединенными Штатами и усилить наше взаимодействие, в том числе в секторе обороны", – сказал министр.

Издание отмечает, что решение о предоставлении летального вооружения является чувствительным. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки Украине оружия еще больше дестабилизируют ситуацию.

Полторак сказал, что противотанковые ракетные комплексы помогут украинским войскам отвечать на атаки, за координацию которых ответственность несет Россия.

Он сказал, что политика России остается агрессивной.

"Ее политика была агрессивной и остается таковой. Именно поэтому решение Соединенных Штатов о поставках летального вооружение важно для нас", – заявил Полторак.

"Путин главным образом использует Донбасс не только как тренировочный полигон для подготовки военнослужащих с целью развертывания в других горячих точках, в том числе в Сирии, и не только для испытания нового вооружения, но он также использует его, чтобы исключить быстрое развитие Украины", – заявил Полторак.

Издание отмечает, что пока не ясно, когда первые поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin придут в Украину, но, как сказал Полторак, подготовка уже осуществляется путем отбора персонала и определения мест безопасного хранения для ожидаемой доставки в этом году.

Как сообщалось, Государственный департамент США утвердил решение о поставках Украине переносных противотанковых комплексов Javelin на сумму 47 млн долларов. Об этом официально сообщили в четверг, 1 марта, в Пентагоне.

Ранее посол США в Украине Мари Йованович заявляла, что поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину сейчас проходят утверждение в Конгрессе США, и даты, когда их отправят в Украину, пока нет.