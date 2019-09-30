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Поставки Javelin в Украину: СМИ заподозрили Волкера в личной выгоде

30 сентября, 15:41

Компании экс-спецпосланника выручили миллионы долларов от продажи противотанковых комплексов

Курт Волкер. Фото: посольство США в Украине

Курт Волкер. Фото: посольство США в Украине

Подавший в отставку с должности спецпредставителя США по Украине Курт Волкер мог изъять личную выгоду от поставок американского оружия в эту страну.

Как пишет Politico, дипломат мог использовать свое служебное положение для лоббирования интересов компании Raytheon, которая является производителем противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Подталкивая Трампа к вооружению Украины, Волкер продолжал занимать должности в крупной лоббистской фирме BGR Group и Институте Маккейна, которые имеют финансовые связи с Raytheon и выручили миллионы от решения Трампа", – утверждают журналисты.

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Стоит отметить, что на данный момент самому Волкеру никакие официальные обвинения предъявлены не были, но в свете скандала с жалобой, поданной на президента США Дональда Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на Украину, это может поменяться.

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Фото: twitter.com/pace

"Конгресс теперь почти наверняка изучит его действия на посту спецпосланника", – пишет издание.

В Госдепе пока что никак не прокомментировали данную информацию.

Напомним, что телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

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